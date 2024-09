Venäjältä lähtenyt vaurioitunut alus kulkee vaarallisessa lastissa kohti Itämerta – hybridioperaatiota pidetään mahdollisena

Vaarallista lannoitelastia kuljettava ja vaurioitunut rahtilaiva Ruby aikoo jatkaa matkaansa Itämerelle. Laiva saa luotsausapua Tanskalta päästäkseen Kattegan ja Iso-Beltin salmien läpi viikonlopun aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanskalainen luotsiyhtiö DanPilot on vahvistanut tanskalaiselle TV2-kanavalle, että alukselle on tilattu luotsi. DanPilotin tiedottajan mukaan luotsi nousee laivaan tänään ja poistuu, kun alus on ohittanut Tanskan Falsterin saaren eteläkärjen.

Tanskan merenkulkuviranomainen kertoi aamulla TV2-kanavalle, että viranomaiset seuraavat laivan matkaa tiiviisti. Viranomainen on määrännyt laivan käyttämään hinaajaa sekä luotseja, kun se kulkee Tanskan vesillä.

Tanskan merenkulkuviranomainen on myös antanut alueelle navigointivaroituksen, jossa kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja pitämään mahdollisimman suurta etäisyyttä.

NORJAN puolustusvoimat on tietoisia laivan reitistä. TV2:n mukaan Norjan puolustusvoimat tukee Tanskan merenkulkuviranomaista ja seuraa aluksen liikkeitä.

Marinetraffic-palvelun mukaan MV Ruby on ollut eilisillasta asti pysäytyksissä Norjan etelärannikon edustalla. Se on ollut ohjauskyvytön ja liikkunut hinaajan avulla.

Ruotsin viranomaiset kertoivat eilen, että maassa on varauduttu rahtialuksen saapumiseen maan rannikolle. Alus ei kuitenkaan ole esittänyt pyyntöä päästä hätäsatamaan.

RUBY kuljettaa 20 000 tonnin lastia ammoniumnitraattia. Lannoitteisiin ja räjähteisiin käytettävä ammoniumnitraatti voi aiheuttaa räjähdyksen, mutta se vaatii kuumentamista.

Kyseessä on sama aine, joka aiheutti valtavan räjähdyksen Libanonissa Beirutin satamassa elokuussa 2020. Räjähdyksen aiheutti paljon pienempi määrä ainetta, vajaat 3 000 tonnia. Sitä oli varastoitu vuosia puutteellisissa oloissa, ja lähistöllä oli syttynyt tulipalo ennen räjähdystä.

Maltan lipun alla liikennöivä MV Ruby lähti matkaan elokuussa Venäjältä Kantalahdesta Kuolan niemimaalla. Asiantuntijat ovat arvioineet, että kytkökset Venäjään voisivat tarkoittaa kyseessä olevan Venäjän hybridioperaation.

Alun perin Rubyn määränpääksi ilmoitettiin Las Palmas Kanariansaarilla. Nyt sen määränpääksi on ilmoitettu Liettua, joka on kieltänyt alusta saapumasta Klaipedan satamaan korjattavaksi.

ALUKSEN päällikkö kertoi elokuussa vaurioista 183-metrisen rahtilaivan rungossa, peräsimessä ja potkurissa. Ne olivat aluksen oman ilmoituksen mukaan syntyneet pohjakosketuksessa Kantalahdesta, minne alus ei kuitenkaan palannut. Vaurioiden takia alus hakeutui Norjassa Tromssan satamaan suojaan myrskyltä.

Tromssassa alus kellui alle kilometrin säteellä muun muassa yliopistosta ja Norjan suurimmasta sairaalasta. Elokuun lopulla laiva määrättiin takaisin merelle, minkä jälkeen se on matkannut pitkin Norjan rannikkoa kohti etelää.

Norjan merenkulkuviranomainen tiedotti syyskuun alussa, ettei alus aiheuta suurta riskiä ja se on hyväksytty kuljettamaan lastia. Myös Ruotsin rannikkovartiosto kertoo, että riski räjähdykseen on pieni.

Räjähdeasiantuntija Peter Hald Århusin yliopistosta arvioi DR:lle, että välitöntä vaaraa ei ole.

- Ammoniumnitraatin syttyminen on itse asiassa melko vaikeaa. Aine ei räjähdä, jos laiva törmää johonkin tai lastin sekaan pudotetaan jotain, Hald sanoo.

LAIVAN lopullinen määränpää on yhä epäselvä. Ruotsin rannikkovartiosto kertoo uutistoimisto TT:lle, että alus odottaa reittiä ja määränpäätä koskevaa ohjeistusta omistajiltaan. Rannikkovartioston mukaan omistajat etsivät satamaa, jossa aluksen vauriot korjattaisiin.

Puolalaismedia TPV World kertoo, että laivan omistaa libanonilainen yhtiö, jonka taustalla on syyrialaiset omistajat. Aluksessa on tiettävästi 19 hengen syyrialainen miehistö. Venäjä on tunnetusti Syyrian tärkein liittolaismaa.

Muun muassa tanskalainen turvallisuusasiantuntija Jacob Kaarsbo on arvioinut tiedotusvälineille, että Ruby-laivassa voisi olla kyse Venäjän hybridioperaatiosta. Ruby oli Norjassa Tromssan lisäksi useita päiviä ankkurissa myös lähellä Andöyan saarta, missä sijaitsee tärkeä Naton tukikohta.