Venäjän hyökkäyssodasta kertovia kylttejä poistettiin liikenneturvallisuussyistä valtatien varrelta Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen ely-keskus kertoo poistaneensa liikenneturvallisuussyistä valtatie 13:n varrelta kylttejä, joissa on poliittisia viestejä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ely-keskus perustelee kylttien poistamista liikenneturvallisuudella. Esimerkiksi liittymässä huonosti sijoitettu kyltti haittaa näkemistä.

Yksikön päällikkö Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta sanoo, että poistetut kyltit ovat olleet liikennemerkkeihin kiinnitettyjä. Niitä on Vasaman mukaan poistettu muutamia.

Jos uusia kylttejä ilmaantuu, myös ne joudutaan poistamaan, elleivät ne ole luvallisia.

- Ymmärrämme kyllä, että sota aiheuttaa tunteita, niin se aiheuttaa ely-keskuksessakin. Sen verran on kuitenkin käytettävä harkintaa kylttien sijoittelussa, ettei aiheudu vaaraa liikenteessä, Vasama sanoo.

Valtatie 13 kulkee muun muassa Nuijamaan raja-aseman ja Lappeenrannan välillä.

”Monenlaisia virityksiä on ollut”

VASAMAN MUKAAN kylteissä on ollut sekä Ukrainalle että Venäjälle myönteisiä viestejä.

- Viime aikoina on ollut lähinnä Slava Ukraini -tyylisiä tekstejä ja lippuja. Monenlaisia virityksiä siellä on ollut, myös tällaista fasistista kuvastoa, jotka on tietty myös nopeasti poistettu.

Tilapäinen ilmoittelu tien varsilla on sallittu ilman ilmoitus- ja lupamenettelyä esimerkiksi kokous-, huvi- tai häätilaisuutta koskien.

Tällöinkin sijoittelussa ja kiinnittämisessä on kuitenkin useita kohtia, jotka tulee ely-keskuksen mukaan ottaa huomioon.