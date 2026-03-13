Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.3.2026 10:16 ・ Päivitetty: 13.3.2026 10:16

Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäilty tankkeri pysäytettiin Ruotsin aluevesillä

KUSTBEVAKNING
Ruotsin rannikkovartiosto pysäytti Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn aluksen. Kuvituskuvassa rannikkovartioston lippu.

Ruotsin rannikkovartiosto on pysäyttänyt Itämerellä aluksen, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Komorien lipun alla kulkenut Sea Owl I -tankkeri pysäytettiin torstai-iltana Ruotsin aluevesillä Trelleborgin kaupungin edustalla. Meriliikenteen seurantasivustojen mukaan tankkeri oli lähtenyt Brasiliasta helmikuun puolessavälissä ja oli suuntaamassa Viroon.

Rannikkovartioston ja poliisin operaatio laivalla oli perjantaiaamuna yhä käynnissä.

Rannikkovartioston edustajan mukaan aluksen epäillään olevan väärän lipun alla ja merikelvoton. Hän ei vahvista sen kuuluvan Venäjän varjolaivastoon, mutta sanoo sen olevan EU:n pakotelistalla.

Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin kertoi samaa torstai-iltana viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa Venäjän varjolaivasto aiheuttaa merkittävän turvallisuus- ja ympäristöuhan.

- Elämme ajassa, jossa on korkeat vaatimukset harkinnalle ja päättäväiselle toiminnalle, minkä Ruotsin viranomaiset ovat jälleen kerran osoittaneet, Bohlin kirjoitti.

LAIVAN venäläistä kapteenia epäillään useista rikoksista. Ruotsalaissyyttäjän mukaan kapteenia ei ole pidätetty, mutta alustava tutkinta on aloitettu väärennetyn asiakirjan käytöstä ja muista merilain rikkomuksista.

Syyttäjän tiedotteen mukaan tutkinta aluksella jatkuu. Laivalla tehdään etsintöjä, kuulusteluja sekä epäiltyjen väärennettyjen asiakirjojen tutkintaa.

Kyseessä on jo toinen kerta viikon sisällä, kun viranomaiset pysäyttivät laivan Skånen rannikolla.

Viime perjantaina pysäytetty rahtialus Caffa on yhä Trelleborgin edustalla, kun se pysäytettiin kansainvälisen käyttökiellon takia. Laivan kapteeni on pidätetty epäiltynä väärennetyn asiakirjan käytöstä.

