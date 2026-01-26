Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

26.1.2026 12:19 ・ Päivitetty: 26.1.2026 12:19

Venäläisen kaasun tuontikiellolle EU-neuvoston hyväksyntä – ”Sanoudumme irti haitallisesta riippuvuudestamme”

iStock

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi maanantaina Venäjän kaasun tuontikiellon, joka koskee sekä putkikaasua että nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Tästä päivästä lähtien EU:n energiamarkkinat ovat vahvempia, kestävämpiä ja monipuolistetumpia. Sanoudumme irti haitallisesta riippuvuudestamme venäläiseen kaasuun, sanoo tiedotteessa Kyproksen energiaministeri Michael Damianos.

Kielto astuu voimaan vaiheittain, ja täyskielto kaasun tuonnille EU-alueelle astuu LNG:n kohdalla voimaan ensi vuoden alussa ja putkikaasun kohdalla saman vuoden syksynä.

Euroopan parlamentti hyväksyi Venäjän kaasun tuontikiellon joulukuussa äänin 500 puolesta, 120 vastaan ja 32 tyhjää.

Europarlamentaarikot ovat vaatineet täyskieltoa myös Venäjän öljyn tuonnille. Komissio on luvannut esitystä tästä alkuvuonna 2026.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU