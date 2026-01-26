Ulkomaat
26.1.2026 12:19 ・ Päivitetty: 26.1.2026 12:19
Venäläisen kaasun tuontikiellolle EU-neuvoston hyväksyntä – ”Sanoudumme irti haitallisesta riippuvuudestamme”
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi maanantaina Venäjän kaasun tuontikiellon, joka koskee sekä putkikaasua että nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.
- Tästä päivästä lähtien EU:n energiamarkkinat ovat vahvempia, kestävämpiä ja monipuolistetumpia. Sanoudumme irti haitallisesta riippuvuudestamme venäläiseen kaasuun, sanoo tiedotteessa Kyproksen energiaministeri Michael Damianos.
Kielto astuu voimaan vaiheittain, ja täyskielto kaasun tuonnille EU-alueelle astuu LNG:n kohdalla voimaan ensi vuoden alussa ja putkikaasun kohdalla saman vuoden syksynä.
Euroopan parlamentti hyväksyi Venäjän kaasun tuontikiellon joulukuussa äänin 500 puolesta, 120 vastaan ja 32 tyhjää.
Europarlamentaarikot ovat vaatineet täyskieltoa myös Venäjän öljyn tuonnille. Komissio on luvannut esitystä tästä alkuvuonna 2026.
