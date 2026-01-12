Ulkomaat
12.1.2026 13:33 ・ Päivitetty: 12.1.2026 13:33
Venezuela kertoo vapauttaneensa poliittisia vankeja – Määrästä ristiriitaisia tietoja
Venezuela sanoo vapauttaneensa 116 poliittista vankia sen jälkeen, kun maan hallinto ilmoitti viime viikolla alkavansa vapauttaa presidentti Nicolas Maduron aikana vangittuja poliittisia vankeja.
Venezuelan oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kertoneet pienemmästä vapautettujen vankien määrästä.
Vankien omaisia on leiriytynyt vankiloiden porttien läheisyyteen odottamaan tietoja läheisistään. Kansalaisjärjestö Foro Penalin mukaan 24 ihmistä vapautettiin aikaisin maanantaina. Vapautettujen joukossa oli kaksi italialaista. Venezuelan oppositio on kertonut nuorisojärjestön johtajan vapauttamisesta.
ITALIAN pääministeri Giorgia Meloni kiitti viestipalvelu X:ssä Venezuelan väliaikaista presidenttiä Delcy Rodriguezia italialaisten vapauttamisesta. Melonin mukaan italialaiset ovat maan suurlähetystössä Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.
- Olen puhunut heidän kanssaan, ja lentokone on jo lähtenyt Roomasta hakemaan heitä kotiin, Meloni lisäsi.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Venezuelassa on arviolta 800-1 200 poliittista vankia.
Yhdysvallat hyökkäsi runsas viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Maduron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina peruneensa toisen hyökkäysaallon Venezuelaan, koska Venezuela on vapauttanut suuren määrän poliittisia vankeja.
