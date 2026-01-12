Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

12.1.2026 13:33 ・ Päivitetty: 12.1.2026 13:33

Venezuela kertoo vapauttaneensa poliittisia vankeja – Määrästä ristiriitaisia tietoja

RONALDO SCHEMIDT / AFP / LEHTIKUVA
Kuva mielenosoituksesta poliittisten vankien vapauttamiseksi El Rodeo I -vankilan edustalla lähellä Caracasia 9. tammikuuta.

Venezuela sanoo vapauttaneensa 116 poliittista vankia sen jälkeen, kun maan hallinto ilmoitti viime viikolla alkavansa vapauttaa presidentti Nicolas Maduron aikana vangittuja poliittisia vankeja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venezuelan oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kertoneet pienemmästä vapautettujen vankien määrästä.

Vankien omaisia on leiriytynyt vankiloiden porttien läheisyyteen odottamaan tietoja läheisistään. Kansalaisjärjestö Foro Penalin mukaan 24 ihmistä vapautettiin aikaisin maanantaina. Vapautettujen joukossa oli kaksi italialaista. Venezuelan oppositio on kertonut nuorisojärjestön johtajan vapauttamisesta.

ITALIAN pääministeri Giorgia Meloni kiitti viestipalvelu X:ssä Venezuelan väliaikaista presidenttiä Delcy Rodriguezia italialaisten vapauttamisesta. Melonin mukaan italialaiset ovat maan suurlähetystössä Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.

- Olen puhunut heidän kanssaan, ja lentokone on jo lähtenyt Roomasta hakemaan heitä kotiin, Meloni lisäsi.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Venezuelassa on arviolta 800-1 200 poliittista vankia.

Yhdysvallat hyökkäsi runsas viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Maduron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina peruneensa toisen hyökkäysaallon Venezuelaan, koska Venezuela on vapauttanut suuren määrän poliittisia vankeja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.1.2026
Uskonnonopetuksesta viriämässä riita: katsomusaine on poliitikoille iso mörkö
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
9.1.2026
Janne Riiheläinen: Venezuelasta tuli leimakirves vasemmiston mätkimiseen – ajan hengessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU