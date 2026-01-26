Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

26.1.2026 08:10 ・ Päivitetty: 26.1.2026 08:10

Venezuela vapautti lisää poliittisia vankeja – ”Washingtonin määräilyä on kuunneltu riittävästi”

AFP / LEHTIKUVA
Venezuelan virkaatekevä presidentti Delcy Rogrigues vaatii loppua Donald Trumpin hallinnon painostukselle.

Venezuelan virkaatekevä presidentti Delcy Rodriguez sanoo saaneensa tarpeekseen Yhdysvaltain hallinnon määräilystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Öljyalan työntekijöille pitämässään puheessa Rodriguez sanoi, että Venezuelan ongelmat kuuluu ratkoa Venezuelan politiikalla.

- Jo riittää Washingtonin määräily Venezuelan poliitikoille. Meidän erimielisyytemme ja sisäiset konfliktimme tulee ratkoa Venezuelan politiikassa. Olemme saaneet kylliksemme ulkovalloista, Rodriguez sanoi Anzoateguin osavaltiossa pitämässään puheessa.

Yhdysvaltain hallinto on kohdistanut Venezuelaan kovaa painostusta sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot kaappasivat Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron tammikuun alussa.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on väittänyt Yhdysvaltojen johtavan Venezuelaa, minkä Venezuela on kiistänyt.

Rodriguezin hallinto on kuitenkin ilmaissut halukkuutta yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi öljysektorilla. Trump on avoimesti ilmaissut, että hän haluaa Venezuelan öljyvarat yhdysvaltalaisyhtiöiden käyttöön.

Yhdysvallat on painostanut Venezuelaa vapauttamaan poliittisia vankeja. Sunnuntaina heitä vapautettiin yli sata, kertoo Foro Penal -järjestö.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU