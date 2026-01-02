Venezuelan presidentti: Voin keskustella Yhdysvaltain kanssa huumeiden salakuljetuksesta ja öljystä

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo, että hän on avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maduro esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

- Missä ja milloin vain he haluavat, Maduro kommentoi ajatusta vuoropuhelusta Yhdysvaltain kanssa.

Yhdysvaltain ja Venezuelan välit ovat kiristyneet viime kuukausina, kun Yhdysvallat on lisännyt taloudellista ja sotilaallista painetta Venezuelaa kohtaan.

Monien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain Venezuelaan kohdistama paine liittyy suurelta osin öljyyn.

MADURO kieltäytyi haastattelussa kommentoimasta iskua, jonka Yhdysvallat on sanonut tehneensä venezuelalaiseen satamaan viime kuussa. Maduro ei ole toistaiseksi vahvistanut iskua.

Presidentiltä kysyttiin televisiohaastattelussa suoraan vahvistaako tai kiistääkö hän iskun tapahtuneen. Maduro vastasi sanoen, että tämä on asia, josta saatetaan puhua muutaman päivän sisällä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa. Trumpin mukaan isku tehtiin satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin.

Trumpin hallinto on sanonut taistelevansa alueella huumekartelleja vastaan. Kyseessä olisi tiettävästi ensimmäinen maalla olevaan kohteeseen Latinalaisessa Amerikassa tehty isku, joka liittyy näihin taisteluihin.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun joulukuussa lennokilla. Yhdysvaltain hallinnon tietojen mukaan rikollisjärjestö Tren de Aragua käytti iskun kohteena ollutta syrjäistä satamaa huumeiden salakuljetustoiminnassaan, lähteet kertoivat medioille.

Kolumbian presidentti Gustavo Petro kommentoi iskua Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Petron mukaan Yhdysvaltain tekemä isku kohdistui Maracaibon kaupungissa sijaitsevaan epäiltyyn kokaiinitehtaaseen. Maracaibo on Venezuelan toiseksi väkirikkain kaupunki.

YHDYSVALLAT on siirtänyt Karibianmerelle mittavan määrän sotilaskalustoa väitetyn huumekartellien vastaisen sotansa varjolla.

Yhdysvallat on tehnyt syyskuun alun jälkeen Tyynellämerellä ja Karibianmerellä yhteensä yli 30 veneiskua. Kaikkiaan iskut ovat surmanneet yli sata ihmistä. Yhdysvallat sanoo iskujen kohdistuneen aluksiin, joita on käytetty huumeiden salakuljettamiseen, mutta ei ole julkistanut todisteita asiasta.

Trumpin hallinto on rinnastanut huumekartellit terroristijärjestöihin, joita vastaan voidaan Yhdysvaltain mukaan käyttää sotatoimia. Oikeusasiantuntijoiden mukaan tämä perustelu on hutera.

Asiantuntijoiden mukaan veneiskut ovat olleet kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vaikka Yhdysvaltain salakuljetusväitteet pitäisivät paikkansa, tulisi epäillyille huumerikollisille tarjota mahdollisuus oikeudenkäyntiin.