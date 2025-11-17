Verkkohyökkäys Tanskassa kunnallisvaalien alla

Tanskassa useiden puolueiden verkkosivuille hyökättiin maanantaina ennen tiistaina järjestettäviä yhdistettyjä kunta- ja aluevaaleja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan tekijäksi ilmoittautui Venäjä-mielinen ryhmä. Tunnettu NoName057(16)-niminen hakkeriverkosto ilmoitti X-viestissään häiritsevänsä Tanskan vaaleja.

DR:n mukaan ainakin kahdeksan puolueen ja Copenhagen Post -verkkomedian sivut takkuilivat verkkohyökkäyksen takia. Hakkerit itse sanoivat myös DR:n joutuneen kohteeksi, mutta sen sivut toimivat ainakin maanantaina iltapäivällä normaalisti.

Tanskan varautumisministeri sanoi DR:n mukaan suhtautuvansa kyberuhkaan erittäin vakavasti mutta lisäsi, ettei vaalien onnistumisesta tiistaina tarvitse olla huolissaan.

Uutistoimisto Ritzaun mukaan viime viikolla useat Tanskan kunnista joutuivat niin ikään verkkohyökkäysten kohteiksi.

Bloombergin mukaan kyseinen hakkeriryhmä on ilmoittautunut jo yli 1 500 palvelunestohyökkäyksen tekijäksi sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen sotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Ryhmä on tehnyt hyökkäyksiä Ukrainan liittolaisten sekä Nato-maiden valtiollisten ja muiden palvelujen sivustoille.

Samainen ryhmä oli tänä syksynä myös Suomen puolustusministeriöön tehdyn palvelunestohyökkäyksen takana.

Viime huhtikuussa ryhmä teki palvelunestohyökkäyksiä muun muassa suomalaisten eduskuntapuolueiden verkkosivustoille sekä vaaleihin liittyville vaalit.fi- sekä äänestyspaikat.fi-sivustoille.

Hyökkäysten ryhmä sanoi liittyvän siihen, että presidentti Alexander Stubb oli ehdottanut aselepoa Ukrainaan.

RYHMÄ vannoo X:ssä kunniaa Venäjälle ja perustelee hyökkäyksiään eri maihin muun muassa sillä, että nämä tukevat Ukrainaa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n mukaan ryhmän toiminta on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää hybridisodankäyntiä pyrkiessään heikentämään Ukrainalle annettavaa tukea sekä horjuttamaan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia.

EU:n viranomaiset kertoivat heinäkuussa länsimaiden onnistuneen iskemään takaisin ryhmää vastaan. Myös Suomen poliisi osallistui kyseiseen kansainväliseen yhteisoperaatioon, keskusrikospoliisi (KRP) kertoi.

Vastaavanlaisia hakkeriryhmiä on Venäjän palveluksessa kuitenkin useita muitakin.

VENÄJÄN on lisäksi epäilty harjoittaneen viime aikoina eri Euroopan maissa laajamittaista droonihäirintää, myös Tanskassa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi syyskuussa, että Tanska on joutunut hybridisodan kohteeksi ja että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä. Venäjä itse kiisti osallisuutensa Tanskan droonihäirintään.

Useat muutkin maat ympäri Eurooppaa, kuten Belgia, Norja ja Saksa, joutuivat tänä syksynä sulkemaan väliaikaisesti lentokenttiään epäilyttävien droonihavaintojen takia, ja drooneja on lennätetty myös sotilaskohteiden yllä. Sotilasliitto Nato on vahvistanut valvontaa Itämerellä droonihäirinnän vuoksi.