30.10.2025 10:09 ・ Päivitetty: 30.10.2025 10:09
Verohallinto: Ravintola-alalla yhä harmaata taloutta – Tehovalvonnassa paljastui 11 miljoonaa maksamattomia veroja
Verohallinto kertoo valvoneensa tehostetusti pikaruokapaikkoja alkuvuoden 2023 ja tämän syksyn välillä. Valvontakohteet valittiin riskianalyysin perusteella.
Tiedotteen mukaan miljoonien eurojen lisäverojen lisäksi Verohallinnon tehovalvonta pitsa- ja kebabravintoloihin tuotti lähes 200 rikostapausharkintaan siirrettyä kohdetta.
Reilun kahden vuoden aikana tarkastettiin 373 ravintola-alan yritystä, pääasiassa pitsa- ja kebabpaikkoja sekä kiinalaisia ravintoloita.
Tiedotteen mukaan peräti 53 prosentissa kohteista löytyi niin vakavia puutteita, että ne siirrettiin rikostapausharkintaan. Rikostapausharkinnassa Verohallinto selvittää, onko tapauksessa perusteita rikosilmoituksen tekemiselle.
– Valvontakohteet on valittu oman riskianalyysimme pohjalta. Selvityksemme mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti pieni tai keskikokoinen anniskelu-, kebab- tai pizzeriaravintola, sanoo harmaan talouden torjunnasta vastaava johtaja Tarja Valsi Verohallinnosta tiedotteessa.
– Tulokset osoittavat, että kohdevalinta on ollut hyvin onnistunut ja valvonta on kohdistunut niihin, jotka todennäköisimmin toimivat väärin.
VALSIN mukaan tehovalvonnan tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin edellisellä valvontakierroksella vuosina 2015−2016. Tuolloin tarkastuksia kohdennettiin pääasiassa anniskeluravintoloihin, ja silloin valvonnan perusteella pantiin veroja maksuun noin 14,5 miljoonan edestä.
– Näyttää siltä, että kymmenessä vuodessa monet asiat ovat säilyneet ennallaan. Valtaosa ravintola-alan yrityksistä toimii asiallisesti ja oikein, mutta väärin toimiminen on silti edelleen sangen yleistä, Valsi sanoo.
Väärin toimivat yritykset jättävät tyypillisesti tuloja lyömättä kassaan, maksavat palkkoja pimeästi ja laiminlyövät työnantajamaksuja.
ILMOITTAMATTA jätettyä tuloa löytyi tiedotteen mukaan yhteensä 18,3 miljoonaa euroa, ja esimerkiksi puuttuvia palkkoja ilmeni valvonnassa lähes kahden miljoonan euron edestä.
Lisäksi muille viranomaisille tehtiin yli 450 ilmoitusta muun muassa etuuksien väärinkäytöstä, eläkemaksujen laiminlyönnistä ja rahanpesusta.
– On selvää, että velvoitteiden laiminlyöminen antaa kilpailuetua, kun hinnat voidaan pitää reilusti toimivien kilpailijoiden hintoja matalampina. Verohallinnon valvonnan tavoite on, että verot kerätään kaikilta oikeudenmukaisesti, Valsi sanoo.
