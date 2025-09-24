Verohallinto: Verotukseen on luvassa tuntuvia muutoksia ensi vuonna

Suomalaisten verotukseen on luvassa tuntuvia muutoksia ensi vuonna, muistuttaa Verohallinto. Eduskunta on tällä viikolla saanut käsittelyynsä hallituksen esitykset veromuutoksista. Esitysten mukaan ensi vuonna veroista ei saisi enää vähentää työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksua eikä tehdä työhuonevähennystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja vähensi vuonna 2023 yli kaksi miljoonaa veronmaksajaa. Heille kertyi yhteensä 580 miljoonan euron edestä verovähennyksiä työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksuista.

- Lakiesityksen mukaan työttömyyskassan maksut saisi kuitenkin myös jatkossa vähentää verotuksessa. Työttömyyskassat ilmoittavat nämä Verohallinnolle jatkossakin vuosi-ilmoituksella, jolloin ne tulevat valmiiksi henkilöiden esitäytetyille veroilmoituksille, sanoo Verohallinnon johtava asiantuntija Mia Keskinen tiedotteessa.

Palkansaajien työhuonevähennys on myös poistumassa. Vuonna 2023 sitä haki liki 400 000 ihmistä, jotka tekivät töitä kotona tai mökillä. Vähennyksiä kertyi yhteensä 343 miljoonan euron edestä.

Myös työsuhdepyöräedun verovapaus poistuu. Se koskee työsuhdepyöriä, joista on tehty sopimus 24. huhtikuuta tai sen jälkeen. Vanhempien sopimusten kohdalla etu säilyy sopimuskauden loppuun.

MUUTOKSIA on tulossa myös lahjojen ja perintöjen verokohteluun. Yksityishenkilö voi ensi vuodesta lähtien lahjoittaa toiselle henkilölle verovapaasti 7 499 euroa kolmen vuoden välein. Nyt verovapaan lahjan maksimimäärä on 4 999 euroa.

Perintöverosta vapaan perinnön määrä nousee. Perijä maksaa perintöveroa vasta jos perinnön arvo on vähintään 30 000 euroa. Tällä hetkellä raja on 20 000 euroa.

ALENNETTUUN 14 prosentin arvonlisäverokantaan tulee puolen prosenttiyksikön alennus. Tämä koskee muun muassa ruokaa, kulttuuri- ja urheilutapahtumien lippuja, kirjoja, lääkkeitä, henkilökuljetuspalveluja ja majoituspalveluja.

- Hallituksen esityksessä on arvioitu, että jos esitetty veronalennus siirtyy täysimääräisesti hintoihin, muutoksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kuluttajahinnat laskisivat 0,44 prosenttia. On kuitenkin epävarmaa, miten yritykset hinnoittelevat tuotteet ja palvelut veronalennuksen jälkeen, Keskinen toteaa.