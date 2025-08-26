Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.8.2025 10:21 ・ Päivitetty: 26.8.2025 10:21

Veronkevennyksille kritiikkiä – kokoomuksen Kopra: ”Vasemmisto-oppositio yrittää luoda valheellista kuvaa”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja puoleen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo keskustelevat kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra syyttää oppositiota valheellisen kuvan antamisesta ja puolustaa hallituksen keväisiä päätöksiä veronkevennyksistä. Hän otti asiaan kantaa avauspuheessaan, kun kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontui kesäkokoukseensa Kokkolaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Vasemmisto-oppositio yrittää luoda valheellista kuvaa, että veronkevennyksiä kohdennetaan vain rikkaille, mutta totuus on, että yksikään palkansaaja ei jää veronkevennysten ulkopuolelle, Kopra sanoi puheessaan.

Hallitus päätti keväällä keventää esimerkiksi palkkatulojen ja yritysten verotusta. Nyt hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista ja hakee jälleen uusia säästöjä ja sopeutustoimia. Kopran mukaan myös tulevien hallitusten täytyy jatkaa sopeutuksia, jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi leikata vielä kipeämmin.

Kopra halusi myös vedota ”kaikkiin vastuullisiin eduskuntapuolueisiin”, jotta ne sitoutuisivat hallituksen hankkeeseen niin sanotusta velkajarrusta. Tarkoituksena olisi säätää Suomen tiestä velkaantumisen vähentämiseksi.

-  Velkajarru ei ole vain tämän hallituksen hanke, vaan koko Suomen etua turvaava ratkaisu, Kopra sanoi.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmä piti kokouksensa aluksi hiljaisen hetken viime viikolla kuolleen SDP:n kansanedustajan Eemeli Peltosen muistoksi. Kopra sanoi puheessaan, että Peltosen kuolema muistuttaa kipeällä tavalla siitä, että emme voi aina tietää, millaista taakkaa toinen kantaa.

-  Siksi meidän velvollisuutemme on kohdata toisemme ennen kaikkea ihmisinä. Empatia ja myötätunto eivät tee politiikasta heikompaa, vaan vahvempaa, Kopra sanoi.

Viime viikolla kokoomuksella oli meneillään ministeriryhmän kesäkokous, kun tieto Peltosen kuolemasta tuli. Nyt koolla on eduskuntaryhmä eli kansanedustajat.

Anni Keski-Heikkilä / STT

