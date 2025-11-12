Talous
12.11.2025 04:01 ・ Päivitetty: 12.11.2025 05:33
Veropäivä on suomalaisten mielestä turha mediakarnevaali, joka palvelee lähinnä kansalaisten tirkistelynhalua
Enemmistö suomalaisista ei vastusta omien verotietojensa julkisuutta, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Samalla aiempaa useampi kokee, että verotietojen julkistaminen on turha mediakarnevaali, joka palvelee lähinnä kansalaisten tirkistelynhalua.
Kyselyn mukaan sekä julkisuuden kannattajia että mediakarnevaalin paheksujia oli 58 prosenttia vastaajista. Noin kolmannes oli kummastakin kysymyksestä eri mieltä.
Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä rikastumisesta. Vastaajista 43 prosenttia katsoi, että kaikki hyötyvät siitä, että jotkut rikastuvat, koska nämä sijoittavat rahojaan uusia työpaikkoja ja teknologiaa luovaan liiketoimintaan. Eri mieltä oli 42 prosenttia.
Verrattuna vuoden 2019 mittaukseen rikastumisen hyötyjiä epäili nyt hieman useampi.
LISÄKSI Eva kysyi, onko rikkaiden poliittinen valta uhka demokratialle. Vastaajista 45 prosenttia ei nähnyt rikkaiden vallassa uhkaa. Toista mieltä olevat 38 prosenttia allekirjoittivat väitteen, että kenenkään ei pitäisi antaa rikastua maassamme liikaa, koska rikkailla on liikaa poliittista valtaa ja he uhkaavat demokratiaa.
Jälkimmäistä näkemystä kannatettiin etenkin vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajien keskuudessa. Oikeistopuolueiden, keskustan ja RKP:n kannattajat olivat toista mieltä.
- Näkemykset rikkaiden muodostamasta uhasta demokratialle saattavat heijastaa uutisvirtaa Yhdysvalloista. Siellä presidentti Donald Trumpin lähipiirissä pyörii erittäin varakkaita henkilöitä, ja osa heistä voi käyttää valtaa poliittiseen keskusteluun myös omistamiensa sosiaalisen median alustojen kautta, arvioi Evan johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.
Kujanpää arvioi, että Suomen pitkään aneemisena pysynyt talouskasvu on tehnyt tarinat yksittäisten ihmisten rikastumisesta yritystoiminnalla suhteellisen harvinaisiksi.
- Tämä osaltaan selittää sitä, miksi veropäivän mediakarnevaaliin suhtaudutaan kyllästyneesti, mutta samaan aikaan rikkaiden vaikutusvalta muualla maailmassa herättää huolta, Kujanpää pohti.
Evan Arvo- ja asennetutkimus perustuu reilun 2 000 ihmisen vastauksiin, jotka kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.