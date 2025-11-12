Veropäivä on suomalaisten mielestä turha mediakarnevaali, joka palvelee lähinnä kansalaisten tirkistelynhalua

Kyselyn mukaan sekä julkisuuden kannattajia että mediakarnevaalin paheksujia oli 58 prosenttia vastaajista. Noin kolmannes oli kummastakin kysymyksestä eri mieltä.

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä rikastumisesta. Vastaajista 43 prosenttia katsoi, että kaikki hyötyvät siitä, että jotkut rikastuvat, koska nämä sijoittavat rahojaan uusia työpaikkoja ja teknologiaa luovaan liiketoimintaan. Eri mieltä oli 42 prosenttia.

Verrattuna vuoden 2019 mittaukseen rikastumisen hyötyjiä epäili nyt hieman useampi.

LISÄKSI Eva kysyi, onko rikkaiden poliittinen valta uhka demokratialle. Vastaajista 45 prosenttia ei nähnyt rikkaiden vallassa uhkaa. Toista mieltä olevat 38 prosenttia allekirjoittivat väitteen, että kenenkään ei pitäisi antaa rikastua maassamme liikaa, koska rikkailla on liikaa poliittista valtaa ja he uhkaavat demokratiaa.