Verottaja ankeana: Iso Numero -lehti voi kaatua jättimätkyihin

Etelä-Suomen kaupunkien kaduilla hyväntekeväisyystyönä myytävän Iso Numero -lehden toiminta on vaarassa loppua. Verottaja on tulkinnut toimintaa uudelleen ja määrännyt julkaisijalle satojen tuhansien eurojen jälkiverot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden julkaisijayhteisön tiedotteen mukaan Verohallinto on tehnyt lehteä myyvien ihmisten asemaa koskevan uuden linjauksen ja sen myötä määrännyt Isolle Numerolle maksettavaksi yli 410 000 euron jälkiverot.

- Päätöksen mukaisesti lehden myyjät katsottaisiin toimeksiantosuhteisiksi, mitä he eivät tosiasiassa ole, tiedotteessa sanotaan.

Myyjät ostavat lehdet Isolta Numerolta, myyvät ne eteenpäin ja pitävät saamansa voitot omana tulonaan. Heiltä ei edellytetä työsuoritusta, eikä heille makseta palkkiota lehtien myymisestä.

Iso Numero kertoo jättäneensä oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Sen mukaan ratkaisussa menee useita kuukausia.

- Jos päätös jää voimaan, se johtaa takautuviin suuriin ennakonpidätyksiin, arvonlisäveroihin ja myöhästymismaksuihin. Se voi myös lopettaa Suomen suurimman katulehden ja viedä sadoilta ihmisiltä tärkeän tulonlähteen, tiedotteessa sanotaan.

LEHDEN PERUSTAJIIN kuuluva toimitusjohtaja Janne Hukka sanoo tiedotteessa, että Verohallinnon vaatima summa on käsittämätön suhteessa toiminnan mittakaavaan.

- Emme asunnottomien ja vähävaraisten kanssa töitä tekevänä yhdistyksenä voisi edes millään aikataululla maksaa tällaisia summia, eikä se ole missään suhteessa myyjien todellisiin ansioihin, Hukka sanoo.

Ison Numeron tavoitteena on lehdentekijöiden mukaan vähentää köyhyyttä ja syrjintää. Monet lehtiä myyvistä ihmisistä ovat haavoittuvassa asemassa ja ilman tavanomaisia tukiverkkoja.

- On hyvin kyseenalaista, että yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisemaan perustettu yritys verotetaan kuoliaaksi ja samalla ajetaan lehden myyjät takaisin kerjäämään, Hukka sanoo tiedotteessa.

Isoa Numeroa julkaisee taustayhdistys Isot Tekijät ry, ja se on toiminut Suomessa vuodesta 2011.

Teksti: STT / Jecaterina Mantsinen