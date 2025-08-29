Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.8.2025 08:52 ・ Päivitetty: 29.8.2025 08:52

Vetoomus Orpolle – ”Mitä se kertoo meistä kansakuntana, jos emme piittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä?”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yli 20 yhteiskunnallista vaikuttajaa eri puolilta maailmaa kirjoittivat pääministeri Petteri Orpolle (kok.) avoimia kirjeitä, joissa vedotaan siihen, ettei hallitus tekisi ensi viikon budjettiriihessä lisäleikkauksia kehitysyhteistyöhön.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kirjoittajien joukossa ovat muun muassa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, arkkipiispa Tapio Luoma, vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa, ylilääkäri ja professori Hanna Nohynek sekä vuoden 2024 Right Livelihood -palkinnon voittanut Anabela Lemos.

-  Suomen tuki on entistäkin tärkeämpää. Ilman sitä väkivaltaa kokeneet voivat menettää mahdollisuuden oikeuden toteutumiseen, ja naisille ja tytöille kaikkialla välittyisi viesti, että heidän kärsimyksensä on neuvottelukysymys, kirjoittaa Kosovon sodassa seksuaalista väkivaltaa kokeneita puolustanut Rushiti kirjeessään.

Arkkipiispa Luoman mukaan mahdollisten lisäleikkausten myötä ei voida väistää kysymystä, mitä se merkitsee, että Suomi ei pidä kansainvälisiä sitoumuksiaan.

-  Entä mitä se kertoo meistä kansakuntana, jos emme piittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä? arkkipiispa Luoma kysyy.

YLILÄÄKÄRI ja WHO SAGEn puheenjohtaja Nohynek sanoo puolestaan kirjeessään kehitysyhteistyön pelastavan ihmishenkiä, ehkäisevän kriisejä ja suojaavan myös Suomea.

-  Jokainen ennaltaehkäisyyn sijoitettu euro säästää moninkertaisesti tulevissa kriiseissä, pandemiat mukaan lukien, hän toteaa.

Orpoon vetoavat myös esimerkiksi toimittaja Riku Rantala, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen sekä yrittäjä Julia Thurén.

Kirjeet ovat osa suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon koordinoimaa Suomi, älä käännä selkääsi maailmalle -kampanjaa.

Hallitus kokoontuu ensi viikolla päättämään valtiontalouden vuoden 2026 budjetista. Budjettiriihessä on määrä päättää noin miljardin euron lisäsopeutuksista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on ehdottanut kehitysyhteistyöhön 105 miljoonan euron leikkauksia vuodelle 2026 ja 140 miljoonan euron leikkauksia vuodelle 2027.

