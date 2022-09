Vieraannuttamista ja huoltokiusaamista voidaan ehkäistä koulutuksella

Syksy tuo tullessaan monen perheeseen arjen askareet, kun päivähoito ja koulu alkavat. Onkin jälleen aika nostaa esille vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen. Sari Ala-Heikkilä SDP:n kaupunginvaltuutettu, Vaasa

Näistä puhuminen herättää voimakkaita tunteita niin eronneissa vanhemmissa, heitä kohtaavissa ammattilaisissa, tutkijoissa kuin somekeskusteluissa. Hyvin helposti syntyy puolesta ja vastaan -asetelmia, jotka entisestään lisäävät konfliktia osapuolten välille.

Ymmärrämme varmasti kaikki, että molempien vanhempien velvollisuutena on välttää haitan aiheuttamista lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle, sekä myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Siitä huolimatta esiintyy huoltokiusaamista ja vieraannuttamista. Toista vanhempaa mustamaalataan lapselle, herätellään perusteettomia pelkoja, pyritään kaikin keinon rajoittamaan kontakteja ja tapaamisia ja manipuloidaan lasta emotionaalisesti.

Huomioitavaa on, että yleensä ennen eroa lapsen ja vieraannuttamista kokevan vanhemman suhde on ollut ”normaali”, hyvä ja myönteinen. Mielestäni kaikkein suurin kärsijä on lapsi, mutta on huomioitavaa vieraannuttamisen heikentävän merkittävästi myös torjutun vanhemman psyykkistä vointia. Unohtamatta isovanhempia sekä muita sukulaisia.

Uuden lapsenhuoltolain (LHL 190/2019) yhtenä tavoitteena on ollut ehkäistä vieraannuttamista. Siinä korostetaan lapsen ihmissuhteiden vaalimista, mutta myös lapsen osallisuutta ja suojelua väkivallalta. Onkin hyvä pohtia, minkälaista pahoinpitelyä on oman lapsen vieraannuttaminen. Lapsilla ilmenee vieraannuttamisen myötä esimerkiksi psyykkisiä oireita ja kouluvaikeuksia. Onkin tärkeää eri viranomaistahoilla, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ymmärtää mitä tarkoittaa vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen perheiden arjessa. Miten se näyttäytyy ja miten siihen voidaan puuttua.

Toivon, että jokaisessa kunnassa tartutaan asiaan ja järjestetään koulutusta sekä etsitään toimintatapoja, joilla puuttua asiaan.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Vaasasta.