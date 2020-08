”Vihjailut ovat perusteettomia ja häpeämättömän virheellisiä” – Tiktok vastaa syytöksiin kytköksistä Kiinan hallintoon

Tiktok on vahvistanut puolustusstrategiaansa julkistamalla verkkosivuston, joka yrittää katkaista huhuilta siivet ja todistaa Yhdysvaltain syytökset vääriksi.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan Tiktokilla on kytköksiä Kiinan hallintoon. Yhdysvallat ja maan presidentti Donald Trump ovat myös julistaneet Tiktokin olevan uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Kiinalaisen ByteDancen omistaman palvelun mielestä väitteet ovat ”huhuja ja virheellisiä tietoja”.

Maanantaina avattu sivusto väittää olevansa vapaasti suomennettuna internetin viimeinen aurinkoinen sopukka. Sivustolla kerrotaan muun muassa, ettei Tiktok ole ikinä tarjonnut yhdysvaltalaisten käyttäjien tietoja Kiinan hallinnolle.

Yhtiön mukaan palvelu ei ole ensinnäkään saatavilla Kiinassa, toisekseen sen yhdysvaltalaisten käyttäjien tiedot ovat tallennettuna Virginian osavaltioon ja varmuuskopiot löytyvät Singaporesta. Yhtiön mukaan työntekijöiden pääsyä käsiksi näihin tietoihin kontrolloidaan tiukasti.

– Tiktok ei ole ikinä tarjonnut yhdysvaltalaista käyttäjädataa Kiinan hallinnolle, eikä se tekisi niin, jos siltä kysyttäisiin, yhtiö kertoi tietoiskussaan.

– Kaikki päinvastaiset vihjailut ovat perusteettomia ja häpeämättömän virheellisiä, sivustolla jatketaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Tiktok on avannut myös Twitter-tilin, jolla yhtiö pyrkii puuttumaan esille nouseviin ongelmiin reaaliajassa.

Tiktok on erityisesti nuorten suosima videosovellus, jolla on arviolta puoli miljardia käyttäjää. Vakoiluepäilysten vuoksi se on jo kuitenkin kielletty kokonaan Intiassa ja vastaavaa kieltoa valmistellaan Yhdysvalloissa.

Trump: Bytedancella 90 päivää aikaa tehdä kaupat

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat erittäin kiristyneet. Trump on muun muassa väittänyt, että Kiina voisi käyttää Tiktokia Yhdysvaltain liittovaltion työntekijöiden seuraamiseen. Lisäksi palvelua voitaisiin Trumpin mukaan käyttää yritysvakoiluun ja sen avulla voitaisiin kerätä tietoa kiristystarkoituksia varten.

Trump allekirjoitti perjantaina asetuksen, jonka mukaan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa 90 päivän sisällä. Perjantainen päätös pidensi aiempaa 45 päivän takarajaa, joka tuli voimaan elokuun 6. päivänä.

Trumpin aiemmin allekirjoittama asetus kielsi yhdysvaltalaisilta liiketoimet ByteDancen kanssa 45 päivän kuluttua, jos yhtiön Yhdysvaltain-toimintoja ei sitä ennen myydä yhdysvaltalaiselle yritykselle.

Perjantaisessa asetuksessaan Trump linjasi myös, että ByteDancen tulisi myydä osuutensa Musical.ly-huulisynkkaussovelluksesta, jonka se osti ja yhdisti Tiktokiin vuonna 2017. Trumpin mukaan myös tässä vaateessa on taustalla huoli kansallisesta turvallisuudesta.

Trump on antanu aiemmin määräyksen myös viestisovellus WeChatin kieltämisestä. Palvelua käytetään laajasti Kiinassa.

Oracle liittynee tarjouskilpaan

Tiktokin mukaan Yhdysvaltain toimet ovat vaarantaa kansainvälisten yritysten luoton siihen, että Yhdysvallat on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen. Palvelun mukaan samainen uhattuna oleva luottamus on aiemmin vetänyt yrityksiä puoleensa ja auttanut Yhdysvaltoja saavuttamaan vuosikymmeniä kestäneen talouskasvun.

Talousuutistoimisto Bloomberg kertoi tänään, että yhdysvaltalainen tietotekniikkayhtiö Oracle harkitsee liittyvänsä Tiktok-kilpaan. Bloombergin pohjustaa tietonsa asiaa tuntevien henkilöiden kertomuksiin.

Videopalvelun kärkikosiskelijana on pidetty Microsoftia, mutta sittemmin myös muun muassa viestintäpalvelu Twitterin oli kerrottu littyneen tarjouskisaan. Pienempänä yrityksenä Twitterillä ei tosin uskottu olevan mahdollisuuksia teknologiajätti Microsoftia vastaan ja viestintäsovelluksen uskottiin tarvitsevan muita sijoittajia taakseen.

Bloombergin mukaan on epäselvää, miten pitkälle Twitter on edennyt omissa keskusteluissaan, joita se on käynyt Tiktokin kanssa.

Talousuutistoimiston mukaan Oraclen liittyminen tarjouskilpaan voisi kuitenkin horjuttaa Microsoftin asemaa.

Kiina: Tiktok tehnyt kaiken, mitä USA on vaatinut

Kiina sen sijaan syytti Yhdysvaltain hallinnon käyttävän Tiktokin kohdalla ”digitaalista tykkivenediplomatiaa”.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijianin mukaan Tiktok on tehnyt kaiken, mitä Yhdysvallat on siltä vaatinut. Zhaon mukaan näihin toimiin lukeutuvat muun muassa yhdysvaltalaisten palkkaaminen johtohenkilöstöön, serverien laittaminen Yhdysvaltoihin ja lähdekoodin julkiseksi tekeminen.

Tästä huolimatta sovellus ei ole päässyt pakoon yhdysvaltalaistoimijoiden ”maantierosvon logiikkaan ja poliittiseen oman edun tavoitteluun” perustuvaa keplottelua, Zhao linjasi lehdistötilaisuudessa.

Tiktok ilmoitti maanantaina liittoutuneensa musiikinjakoalusta UnitedMastersin kanssa. Palvelun yhdistämisen Tiktokiin uskotaan edistävän sitä, että uudet muusikot voivat tulla löydetyksi videopalvelun avulla. Kaupan tarkempia yksityiskohtia tai esimerkiksi tietoja myyntihinnasta ei ole kerrottu julkisuuteen.

