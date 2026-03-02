Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 07:25 ・ Päivitetty: 2.3.2026 07:34

Vihreä nuoriso iloitsee: Puolue haluaa eroon talouskasvun pakollisuudesta

Vihreät ovat ensimmäistä kertaa historiassaan kirjanneet ohjelmaansa talouskasvuriippuvuuden purkamisen tarpeen, puolueen nuorisoedustajat kertovat.

Vihreiden nuorisoaktiivien lähettämässä tiedotteessa iloitaan, että vihreiden puoluevaltuuston kokous hyväksyi viikonloppuna Hyvinkäällä puolueen uusiin ohjelmalinjauksiin maininnat talouskasvuriippuvuuden haitallisuudesta.

– Vihreät on Suomen ensimmäinen puolue, joka linjaa kasvuriippuvuuden purkamisen olevan puolueen jaettu tavoite, nuorisolaiset kertovat tiedotteessaan.

Ympäristökriisejä kun ei nuorten mielestä pysty ratkaisemaan ilman tietyntasoisesta talouskasvusta luopumista.

Uutta kasvulinjausta laatineen työryhmän puheenjohtajana oli entinen kansanedustaja Iiris Suomela.

PUOLUEOHJELMAAN ei kuitenkaan kirjattu sitä, miten pakonomaisesta talouskasvun tavoittelusta päästäisiin lopullisesti eroon, tai kuinka kiireellä se pitää tehdä.

Eduskunnassa vihreät sitoutuivat helmikuussa velkajarrusopimukseen, missä kasvu on osana julkisen talouden pelastussuunnitelmia.

Nuorisojärjestöjen edustajat paheksuvatkin tätä.

– Talouskuri ja EU-sääntöjä tiukempi velkajarru ovat jyrkässä ristiriidassa yhteiskunnan tämänhetkisten haasteiden ratkomisen ja reilun muutoksen kanssa. Panostukset ekologiseen jälleenrakentamiseen vaativat rahaa ja konkretiaa, ei niukkuutta ja kurjistamista, sanoo Euroopan Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja puolueen puoluevaltuuston jäsen Anja Presnukhina tiedotteessa.

