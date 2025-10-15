Politiikka
15.10.2025 11:12 ・ Päivitetty: 15.10.2025 11:12
Vihreät: Mekin kovistelemme hallitusta työllisyystilanteesta
Vihreät sanoo tukevansa keskustan ja Liike Nytin hallitukselle jättämää työttömyys-välikysymystä keskiviikkona omalla kysymyslistallaan.
Puheenjohtaja Sofia Virran mukaan puolue on pitkälti samoilla linjoilla välikysymyksen jättäjien kanssa. Siksi vihreät tivaa tueksi ”varjovälikysymyksellä” hallitukselta samoja asioita.
Puolue haluaa tietää, miten hallitus aikoo muuttaa työllisyyspolitiikkaansa, ratkaista nuorisotyöttömyyden ongelmat ja työelämän tasa-arvovaikeudet.
Listassa on myös liuta muita mielenterveys-, tuki- ja kotoutumisleikkauksia koskevia kysymyksiä.
VIRTA HARMITTELEE tiedotteessa, ettei hallitus ole ollut halukas keskustelemaan esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kerrannaisvaikutuksista.
– Hallitus on puolustanut lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaansa sillä, että sen avulla Suomeen saataisiin lisää työtä ja kasvua. Olemme alusta asti yrittäneet varoittaa, ettei heikoimmassa asemassa olevilta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta tai lapsilta leikkaamalla kasva talous eikä työllisyys, Virta luettelee.
Kommentit
