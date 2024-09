Vihreiden Hyrkkö: Häpeällistä toimintaa, nyt pää pensaasta MTK ja Metsähallitus!

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) on tyrmistynyt Metsähallituksen hakkuista raakkujoen tuntumassa sekä MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n reaktioihin raakkutuhojen jälkimainingeissa. Demokraatti Demokraatti

Hyrkön mukaan raakkujen joukkotuho Hukkajoella on kaikessa vain osa ongelmaa. Tällä viikolla paljastui, että valtion omistama Metsähallitus oli toteuttanut hakkuita aivan liian lähellä toista raakkuesiintymää.

MTK puolestaan on antanut ymmärtää, että suositeltujen suojavyöhykkeiden noudattaminen uhkaisi metsänomistajien tuloja. Hyrkön mukaan tästä on pääteltävä, että suositukset jäävät tällä hetkellä yleensä noudattamatta.

– On paljastavaa ja häpeällistä, että metsätalouden keskeiset toimijat vähättelevät alan ongelmia. Suositeltuja suojavyöhykkeitä pidetään ilmeisesti vitsinä, kun jopa valtion oma Metsähallitus viis veisaa niistä ja MTK pitää niiden noudattamista uhkana nykyiselle toiminnalle. On korkea aika, että metsätalouden todelliset kasvot paljastuvat. Sama meno ei kertakaikkiaan voi jatkua, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö vaatii hallitukselta välittömiä toimia ja vastuunkantoa.

– Mikäli vastuuministerit Essayah ja Mykkänen eivät kykene pistämään kampoihin metsäjäteille ja saa Metsähallitusta aisoihin, he eivät ole tehtäviensä tasalla. Suositukset ja vetoomukset eivät riitä, vaan suojavyöhykkeet on saatava lakiin ja valvontaresurssit asianmukaiselle tasolle. Metsähallitusta on ohjattava erityiseen vastuullisuuteen, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö muistuttaa tuoreesta selvityksestä, jonka mukaan metsien suojelu on taloudellisesti moninkertaisesti kannattavampaa, kuin niiden hakkaaminen.

– Nyt on viimeinen hetki ottaa pää pois pensaasta. Metsätalouden etu ei voi ajaa kansallisen edun edelle. Hukkajoella luonnon tuhoamisesta jäätiin kiinni rysän päältä harvinaisen räikeällä tavalla. Mitä muuta metsissämme tapahtuu tietämättämme? kysyy Hyrkkö.