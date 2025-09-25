Politiikka
25.9.2025 12:08 ・ Päivitetty: 25.9.2025 12:08
Vihreiden kansanedustajilta erikoinen armeijaehdotus: avatkaa intti ulkomaalaisillekin
Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Hanna Holopainen kertovat tehneensä hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa he esittävät asepalveluksen avaamista myös muille kuin Suomen kansalaisille.
Nykyään Suomessa palvelukseen määrätään vain kansalaisuuden saaneita miehiä.
Kansanedustajien mielestä puolustusvoimiin voisi ottaa halukkaita EU-maiden kansalaisia sekä tarkemmin määriteltyjä, jo oleskeluluvan saaneita muiden maiden kansalaisia.
– Asepalveluksen suorittaminen on erittäin tehokas tapa integroitua yhteiskuntaan, Atte Harjanne perustelee tiedotteessaan.
Ehdottajien mielestä ulkomaalaisten puutteellinen kielitaitokaan ei haittaisi. Puolustusvoimissa palvelee joka vuosi joukko ulkosuomalaisiakin, jotka eivät aina osaa kieltä täydellisesti.
KANSANEDUSTAJAT vetoavat myös kansainvälisiin käytäntöihin.
– Belgian, Tanskan, Ranskan, Irlannin, Luxemburgin ja Slovakian asevoimissa asepalvelus on mahdollista joko EU-kansalaisille tai ulkomaiden kansalaisille laajemmin, Hanna Holopainen sanoo tiedotteessa.
Näissä maissa on kuitenkin ammattiarmeija, jonne palkataan ihmisiä töihin, joten rekrytointimallia ei voi verrata meikäläiseen asevelvollisuuskäytäntöön.
Kansanedustajat sanovat uskovansa, että päivärahojen pienuus rajoittaisi täällä inttiin haluavien määrää, mutta asepalveluksen avaaminen olisi tärkeä ele.
Palveluksesta voisi antaa myös kannustimia kansalaisuuden saamista varten, kansanedustajat pohtivat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.