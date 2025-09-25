Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.9.2025 12:08 ・ Päivitetty: 25.9.2025 12:08

Vihreiden kansanedustajilta erikoinen armeijaehdotus: avatkaa intti ulkomaalaisillekin

iStock

Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Hanna Holopainen kertovat tehneensä hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa he esittävät asepalveluksen avaamista myös muille kuin Suomen kansalaisille.

Demokraatti

Demokraatti

Nykyään Suomessa palvelukseen määrätään vain kansalaisuuden saaneita miehiä.

Kansanedustajien mielestä puolustusvoimiin voisi ottaa halukkaita EU-maiden kansalaisia sekä tarkemmin määriteltyjä, jo oleskeluluvan saaneita muiden maiden kansalaisia.

– Asepalveluksen suorittaminen on erittäin tehokas tapa integroitua yhteiskuntaan, Atte Harjanne perustelee tiedotteessaan.

Ehdottajien mielestä ulkomaalaisten puutteellinen kielitaitokaan ei haittaisi. Puolustusvoimissa palvelee joka vuosi joukko ulkosuomalaisiakin, jotka eivät aina osaa kieltä täydellisesti.

KANSANEDUSTAJAT vetoavat myös kansainvälisiin käytäntöihin.

– Belgian, Tanskan, Ranskan, Irlannin, Luxemburgin ja Slovakian asevoimissa asepalvelus on mahdollista joko EU-kansalaisille tai ulkomaiden kansalaisille laajemmin, Hanna Holopainen sanoo tiedotteessa.

Näissä maissa on kuitenkin ammattiarmeija, jonne palkataan ihmisiä töihin, joten rekrytointimallia ei voi verrata meikäläiseen asevelvollisuuskäytäntöön.

Kansanedustajat sanovat uskovansa, että päivärahojen pienuus rajoittaisi täällä inttiin haluavien määrää, mutta asepalveluksen avaaminen olisi tärkeä ele.

Palveluksesta voisi antaa myös kannustimia kansalaisuuden saamista varten, kansanedustajat pohtivat.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU