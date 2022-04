Vihreiden puoluehallitus esittää Nato-jäsenyyden tukemista – Suomela: ”Me tarvitsemme uudenlaisia turvatakuita”

Vihreiden puoluehallitus esittää Nato-jäsenyyden kannattamista puolueen poliittiseen ohjelmaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puheenjohtajan sijaisen Iiris Suomelan mukaan esitetty kanta on seuraava: “Tuetaan Suomen Nato-jäsenyyttä ja huolehditaan siitä, että puolustusliiton jäsenenä Suomi edistää Euroopan ja maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta”

– Me tarvitsemme uudenlaisia turvatakuita, ja selväksi on tullut, että kaikista vahvimmat takuut saamme Nato-jäsenyyden kautta. Siksi olen itse asettunut jäsenyyden kannalle, Suomela totesi vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä lauantaina.

Poliittiseen ohjelmaan esitetään myös linjausta ydinaseriisunnan edistämisestä sekä Suomen ja Pohjoismaiden pitämistä ydinaseettomana vyöhykkeenä.

Suomela korosti myös EU:n merkitystä vastavoimana Venäjälle.

– EU on tällä hetkellä yksi vahvimmista vastavoimista Venäjälle. EU ei ole puolustusliitto, mikä on totuttu näkemään lähinnä puutteena. Se on kuitenkin myös mahdollisuus: EU:lla on käytössään huomattavasti puolustusliittoa laajempi keinovalikoima aina talouspakotteista lähtien, Suomela sanoi.