Vihreiden tuore ryhmäjohtaja: ”Ydinvoima on minun nähdäkseni osa kestävää palettia”

Vihreissä pian alkavan puheenjohtaja Maria Ohisalon vanhempainvapaan vuoksi pyörähtänyt nimitysruletti nytkähti tänään jälleen eteenpäin, kun puolueen eduskuntaryhmä valitsi puheenjohtajakseen kansanedustaja Atte Harjanteen. Johannes Ijäs Demokraatti

Harjanne oli ollut aiemmin puolueensa varapuheenjohtajana vahvasti esillä myös ministerispekulaatioissa,. Niissä mittelöissä häntä ei kuitenkaan onnistanut.

Tänään eduskunnan valtiosaliin median eteen lausuntoja antamaan saapui tyytyväinen Harjanne todeten, että on hienoa päästä tekemään vihreää politiikkaa ja kestävämpää maailmaa myös uudessa roolissa.

– Tässä tehdään duunia sen eteen, että eduskuntaryhmän työ on mahdollisimman vaikuttavaa, Harjanne sanoi.

Harjanne kertoi medialle, että ryhmäpuheenjohtajuudesta käytiin eduskuntaryhmässä tiukka äänestys, kaksi kierrosta. Toiselle kierrokselle etenivät hän ja kansanedustaja Jenni Pitko kansanedustaja Saara Hyrkön tiputtua ensimmäisellä kierroksella.

Hyrkkö ja Pitko jatkavat ryhmän varapuheenjohtajina.

”Tässähän tavallaan se hoituu tietyllä tavalla sitten samoissa saappaissa.”

Vihreissä ollaan nyt sikäli epätavallisessa tilanteessa, että varapuheenjohtaja ottaa myös ryhmäpuheenjohtajuuden hoidettavakseen. Puolueen aikaisempiin periaatteisiin ja vallan hajauttamiseen tämä istuu hiukan heikosti.

– En itse näe siinä mitään suurta demokraattista ongelmaa. Se on ihan hyvä aina kriittisesti tarkastella, että keskittyykö valta joidenkin positioiden kautta liikaa. Sitä keskustelua käytiin myös tämän ympäriltä jo siitä asti, kun tämä tilanne tässä muodostui. Minusta on olennaista se, että prosessi on demokraattinen. Ei meidän säännöissä ole mitään, joka tämän estää… En itse näe, että tässä mitään sen kummempaa demokratiavajetta millään pääsee syntymään, Harjanne totesi.

Hän usko, että pystyy priorisoimaan tehtäviään niin, että sekä varapuheenjohtajuus että ryhmäpuheenjohtajuus hoituvat.

– Tässä on myös paljon synergiaetuja. Pitää huolehtia, että puolueen sisällä kuuluu eduskuntaryhmän ääni ja eduskuntaryhmään välittyy puolueen ääni. Tässähän tavallaan se hoituu tietyllä tavalla sitten samoissa saappaissa.

Harjanne sanoi, että muutoinkin tilanne vihreissä on vähän uudenlainen, koska nyt kaikki varapuheenjohtajat ovat kansanedustajia.

– En tiedä, onko ihan vastaavaa puolueen historiassa ollut.

”Kyllä minä luotan, että tämä hallitus sinne maaliin asti menee.”

Hallituksen tunnelmista Veikkaus-rahoista käytyjen vääntöjen jälkeen Harjanne toteaa, että ”toivottavasti parempaan suuntaan”.

– Aina kun syntyy sitä kitkaa, on tärkeä huolehtia, että se ei vie päätöksentekokykyä ja sitten myös arvioida, pitäisikö siitä oppia jotain… Paitsi hallitusohjelman noudattamisen poliittisesti myös pelisääntöjen pitää tietyllä tavalla olla kirkkaana.

– Kyllä minä luotan, että tämä hallitus sinne maaliin asti menee ja hallitusohjelmaa toteuttaa.

Hän olettaa, että jatkossakin voi nousta jännitteitä ilmasto- ja ympäristöasioissa etenkin vihreiden ja keskustan välille.

– Sitten toisaalta taas keskustan ja SDP:n välillä voi olla sitä suurinta kitkaa liittyen talouspolitiikkaan.

– Toivon, että joka kerran kun saadaan jokin päätös aikaiseksi, mielellään asetelma olisi se, että se vahvistaa hallituksen ja laajan yleisön fiilistä siitä, että politiikka toimii.

”On tosi vaikea nähdä, että me perussuomalaisten kanssa samaan kimppaan mentäisiin.”

Hallitus on sopinut, että se ajaa ydinvoimaa EU:n kestävien energiamuotojen luokitteluun. Vihreätkin ovat jo kesällä löytyneessä sovussa mukana, vaikka puolue on aiemmin ottanut ja lähtenyt hallituksista ydinvoimaan liittyneiden päätösten vuoksi.

– Meidän periaateohjelma ja tuore Eurooppa-ohjelmat ovat tässä sinänsä selkeät, että kaikkea kestävää, vähäpäästöistä energiaa pitää tukea. Ihan kaikki meillä eivät toki pidä ydinvoimaa kestävänä. Tämä on perinteisesti sellainen asia, joka meillä sitten jakaa. Minusta hallituksen linja on tässä selkeä ja meidän kannattaa siinä olla matkassa, Harjanne sanoo.

Hänet tunnetaan ydinvoimamyönteisenä vihreänä.

Tukeeko vihreät tässä täysimääräisesti hallituksen linjaa?

– Kyllä minun mielestä.

– On myös tärkeätä se, että se kriittinen ääni sieltä (vihreistä) kuuluu. Vastustuksessa on hyviä argumentteja myös. Pitää huolehtia siitä, että teemme kustannustehokasta, vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa. Ydinvoima on minun nähdäkseni osa kestävää palettia.

Harjanne huomauttaa heti perään, että myös muiden kestävien energiamuotojen edistämisessä on paljon tekemistä.

– Jos jokin on vihreä viesti, minun nähdäkseni se on se, että meillä on tärkeä päämäärä. Ja mitä vähemmän känkkäröimme niistä keinoista, sitä paremmin päämäärää kohti mennään ja huolehditaan, että meillä on sellaista politiikkaa käytössä, joka tosiasiallisesti tuo päästövähennyksiä ja vie vähähiiliseen tulevaisuuteen. Se on se juttu.

Vihreiden varapuheenjohtajana ja tuoreena ryhmäjohtajana Harjanne kertoo myös kantansa siihen, voisiko vihreät hänen näkökulmastaan tehdä hallitusyhteistyötä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

– Politiikka määrittää. Se on se juttu. Kun katsoo keskeisiä arvoja ja päämääriä, on tosi vaikea nähdä, että me perussuomalaisten kanssa samaan kimppaan mentäisiin. Mutta pitää antaa kaikille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.