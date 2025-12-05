Vihreiden Virta ja vasemmistoliiton Koskela tiukkana Euroviisuista: ”Suomen on asetuttava historian oikealle puolelle”

Vihreiden Sofia Virta ja vasemmistoliiton Minja Koskela vaativat, että Suomi ei osallistu ensi kevään Euroviisuihin. Oppositiopuolueiden puheenjohtajat kommentoivat perjantaina, että Suomen tulisi vastustaa Israelin osallistumista laulukilpailuun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virta vaatii Ylen hallitusta hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän tekemän päätöksen osallistua Euroviisuihin.

- Tilanne on jo täysin politisoitunut ja pakottaa jokaisen maan valitsemaan puolensa. Suomen on asetuttava historian oikealle puolelle vastustamaan kansanmurhasta syytetyn Israelin osallistumista, Virta sanoo tiedotteessa.

STT ei ole tavoittanut Ylen hallituksen puheenjohtajaa Matti Apusta kommentoimaan asiaa.

Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti torstaina, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin. Samalla Yle kertoi, että se valmistautuu osallistumaan kilpailuun.

EBU:n päätöksen jälkeen Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia ilmoittivat vetäytyvänsä kilpailusta pois. Myös Islanti harkitsee vetäytymistä. Koskelan mukaan Suomen on liityttävä tähän joukkoon.

- Kansanmurhaan syyllistyvällä valtiolla ei tule olla sijaa kansainvälisessä laulujuhlassa, tämän olen sanonut ennenkin. Suomen ja Ylen on nyt vetäydyttävä Euroviisuista, kuten monet muut maat ovat jo sanoneet tekevänsä, Koskela sanoo tiedotteessa.

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kritisoi Virran ja Koskelan ulostuloja viestipalvelu X:ssä.

- Perin kummallista, että muutamat poliitikot haluavat rikkoa selvästi voimassa olevaa Yle-lakia. Päätös ei kuulu poliitikoille senttiäkään, vaan Ylen johdolle. Niin laki sanoo, Wallinheimo kirjoittaa.

USEAT maat ja tahot ovat pitkään vaatineet Israelin sulkemista ulos laulukilpailusta maan Gaza-toimien takia. Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.

Suomessa esimerkiksi kymmenet sateenkaarijärjestöt sekä laaja joukko kulttuurialan toimijoita oli vaatinut, että Ylen tulee äänestää Israelin viisuosallistumista vastaan tai vetäydyttävä viisuista, jos Israelin osallistuminen sallitaan.

Perjantaina Seta kommentoi, että Ylen tulee harkita kantaansa uudelleen eikä Suomen tule osallistua laulukilpailuun.

- Tämä on vähintä, mitä voimme tehdä kunnioittaaksemme Gazan palestiinalaisten ihmisarvoa. Meidän on yhdessä puolustettava Euroviisujen ydinarvoja: ihmisyyttä, rauhaa ja moninaisuutta. Euroviisut kuuluvat kaikille, mutta ne eivät saa olla näyttämö kansanmurhaa toteuttaneille valtioille, joiden edustajia yleisradioyhtiöt myös ovat, Seta kirjoittaa kannanotossaan.

Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten sanoi STT:lle torstai-iltana EBU:n päätöksen jälkeen, että kyseessä on mediayhtiöiden ja artistien välinen kilpailu, ei maiden tai hallitusten.

Jäsenmaiden tulee vahvistaa EBU:lle osallistumisensa ensi kevään Euroviisuihin joulukuun puoleenväliin mennessä. Lopullinen lista laulukilpailuun osallistuvista maista on määrä julkistaa ennen joulua.

Esimerkiksi Saksa ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet tukevansa EBU:n päätöstä.

Ensi vuonna on luvassa 70. juhlavuotta viettävät Euroviisut, jotka järjestetään toukokuussa Itävallan pääkaupungissa Wienissä.

Saara-Miira Kokkonen / STT