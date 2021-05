Viikottain noin 50 naista kuolee perheväkivallan uhrina EU-maissa – ministerit patistavat kaikkia Euroopan maita liittymään Istanbulin sopimukseen

Euroopan tasa-arvosta vastaavat ministerit sekä joukko muita ministereitä kehottavat julkilausumassaan kaikkia Euroopan maita liittymään viipymättä Istanbulin sopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta täyttää tänään kymmenen vuotta.

Suomesta julkilausuman ovat allekirjoittaneet perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sekä Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.). Julkilausumassa ovat mukana Suomen lisäksi Itävalta, Belgia, Viro, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Espanja, Kreikka, Kypros ja Ruotsi.

”Viime aikoina Istanbulin sopimuksen merkitystä on monissa maissa kyseenalaistettu. Näin on tapahtunut huolimatta siitä, että koronaviruspandemia on lisännyt kielteisiä vaikutuksia erityisesti naisiin. Julkilausumalla ministerit haluavat korostaa sopimuksen merkitystä ja kannustavat sopimuksen ulkopuolella vielä olevia EU-maita liittymään sopimukseen sekä konkreettisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi”, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteessa kerrotaan.

Istanbulin sopimuksen nimellä tunnetun sopimuksen on ratifioinut tai siihen on liittynyt 33 valtiota. Suomen vuonna 2015 ratifioiman sopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä perheväkivaltaa. Tavoite on myös suojella uhreja ja saattaa väkivallan tekijä edesvastuuseen.

EU:n alueella arviolta joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. EU-maissa noin 50 naista kuolee joka viikko perheväkivallan uhrina. Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannusten EU:ssa on arvioitu olevan yli 225 miljardia euroa vuosittain.

”Suomi on Istanbulin sopimuksen vahva tukija, ja edistää sopimuksen mahdollisimman laajaa hyväksyntää. Suomi kannattaa ja tukee myös EU:n liittymistä Istanbulin sopimukseen. Suomen tavoitteena on, että Euroopan unioni tekee entistä enemmän töistä vähentääkseen kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Lisäksi Suomi ajaa sitä, että sopimus toimeenpannaan täysimääräisesti kaikessa EU:n toiminnassa”, STM kertoo.