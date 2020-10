Viime viikolla raportoitiin suoraan ravintoloihin liittyviä koronatartuntoja aiempaa selvästi vähemmän

STM ja THL tiedottavat, että koronavirustartuntojen kasvu näyttää taittuneen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtakunnallisesti uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa. Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan, ja useilla muillakin alueilla on onnistuttu katkaisemaan tartuntaketjuja ripeillä toimilla. Sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena.

Viikolla 43 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1221 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1257.

Verrattuna edelliseen viikkoon viikolla 43 yhä useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Uusien tartuntojen tartunnanlähde on jäänyt epäselväksi koko maassa noin 35–40 %:ssa tartunnoista.

Tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selville, 60 % tapahtui perhepiirissä, 15 % yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi ystävien tapaamisissa, yksityistilaisuuksissa ja juhlissa. Harrastuksiin liittyvien tartuntojen osuus oli noin 10 %, samoin kuin työpaikalla tapahtuneiden osuus. Oppilaitos tai päiväkoti yhdistettiin tartunnanlähteeksi vain pienessä osassa tartuntoja. Viikolla 43 suoraan ravintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin aiempaa selvästi vähemmän.

STM:n ja THL:n mukaan tämänhetkiselle epidemiatilanteelle ominaista ovat alueellisten tilanteiden nopeat muutokset.