Viime vuoden katsotuin elokuva Suomessa oli kotimainen

Vuoden 2024 katsotuin elokuva Suomen elokuvateattereissa oli Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija, jonka näki noin 470 000 katsojaa.

Kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa on kaikkiaan viisi kotimaista elokuvaa. Niistä Luottomies-elokuva: All in oli kolmanneksi, Kyllä isä osaa seitsemänneksi, Heinähattu, Vilttitossu ja kana kahdeksanneksi ja Mielensäpahoittajan rakkaustarina yhdeksänneksi katsotuin.

Suosituin ulkomainen elokuva oli toiseksi katsotuin Inside Out – mielen sopukoissa 2.

Kymmenen elokuvan kärkisijoille yltävistä elokuvista suuri osa on jatko-osia suosituille elokuvasarjoille.

Vasta joulupäivänä ensi-iltansa saanut Dingo-elokuva Levoton tuhkimo ylsi vuoden katsotuimpien listalla silti sijalle 19.

KOTIMAISEN elokuvan katsojaosuus oli viime vuonna yli 31 prosenttia eli noin kolmannes, mutta kokonaiskatsojamäärä 6,77 miljoonaa jäi edellisestä vuodesta lähes 5 prosenttia.

– Suomi seuraa kansainvälistä trendiä: suuressa osassa Euroopan maita jäätiin jälkeen viime vuodesta, koska Hollywood-elokuvat eivät menestyneet tavalliseen tapaan, Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen kommentoi tiedotteessa.