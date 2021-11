”Viime vuosina olemme joutuneet kokemaan kylmän voimapolitiikan paluuta – Demarinaiset: rauhaa ja tasa-arvoa pitää puolustaa kaikkialla

Demarinaiset pitää ensiarvoisena puolustaa sosialidemokraattiselle liikkeelle tärkeitä rauhan, tasa-arvon, solidaarisuuden, sivistyksen ja vapauden arvoja kaikkialla maailmassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Rauha ja vakaus ovat kansainvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön ytimessä. Ylikansalliset instituutiot kuten Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni ovat rakentuneet rauhan ja solidaarisuuden periaatteille. Viime vuosina olemme joutuneet kokemaan kylmän ja demokratiaa kaventavan voimapolitiikan paluuta, järjestö muistuttaa liittokokouksensa kansainvälisessä julkilausumassa.

Naisjärjestö huomauttaa, kuinka jo saavutetut naisten oikeudet ovat uhattuina monessa maassa, eikä tasa-arvon kehitystä voi ottaa itsestäänselvyytenä.

– Yksi merkittävimmistä instituutioista on EU, jonka on toimittava demokratian ja tasa-arvon lipunkantajana globaalissa maailmassa. EU:n keskeiset arvot mainitaan sen perussopimuksissa. Näihin arvoihin ovat kaikki jäsenvaltiot sitoutuneet ja näitä arvoja on jokaisen valtion puolustettava.

Demarinaiset muistuttaa, että thteiskunnat, joissa naisten asema on hyvä, ovat vakaampia, vauraampia ja onnellisempia.

– Tämän vuoksi on keskeistä edistää naisten oikeuksia ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Etenkin sukupuoli-, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, joiden eteen joudutaan edelleen taistelemaan myös EU-tasolla.

Sosialidemokraattiset naiset vaatii, että Suomi harjoittaa feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulkopolitiikan painopisteitä nyt ja tulevaisuudessa. Hetkelliset takaiskut maissa, kuten Yhdysvalloissa, Puolassa ja Afganistanissa, eivät saa lannistaa työtämme naisten ja tyttöjen oikeuksien eteen.

”Jokaista Pohjoismaiden EU-maata johtaa sosialidemokraattinen nainen.”

Naisjärjestö korostaa, että yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin sitoutuminen on merkittävää jokaiselle kansainvälisellä kentällä toimivalle.

– Meidän on noustava yhdessä vastavoimaksi taantumukselliselle valtapolitiikalle, toimia terrorismia ja itsevaltiutta vastaan. Meidän on pidettävä yllä solidaarisuuden, vapauden ja tasa-arvon sanomaa.

Demarinaiset onnittelee julkilausumassaan myös Ruotsin sosialidemokraattien uutta puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia.

– Tällä hetkellä jokaista Pohjoismaiden EU- jäsenmaata johtaa sosialidemokraattinen nainen. Voimme olla ylpeitä tästä tilanteesta ja yhteistyössä viedä eteenpäin sosialidemokraattisia arvoja globaalilla kentällä.