Työmarkkinat

16.8.2025 08:38 ・ Päivitetty: 16.8.2025 09:12

Viisi maaseutuvaikuttajaa haluaa MTK:n johtajaksi

Mikko Suutarinen
Luopuva puheenjohtaja Juha Marttila ehti johtaa järjestöä vuodesta 2009 asti.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on saanut uudeksi johtokuntansa puheenjohtajaksi viisi ehdokasta. Kaksi heistä on kansanedustajia.

MTK:n ilmoittama hakuaika tehtävään päättyi perjantaina.

Johtajuutta tavoittelevat MTK:n tiedotteen mukaan maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas (ps), maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk).

Juha Junnila ilmoittautui kisaan vasta viime metreillä, muut olivat kertoneet ehdokkuudestaan jo aiemmin. Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk) sen sijaan luopui ehdokkuudestaan tämän viikon alussa.

Nyt ehdokkaat joutuvat kiertämään maakunnissa MTK:n ehdokastilaisuuksissa loka-marraskuun ajan.

Etujärjestön uuden puheenjohtajan valitsee MTK:n valtuuskunta kokouksessaan 26.-27.11.

