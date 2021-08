Viitanen ja Heinäluoma: ”Kun kokoomus vihdoin löytää työllisyyskeinon, joka on muutakin kuin työttömyydestä rankaisemista, keino on erittäin kallis ja tehoton”

Kokoomuksen ehdotus varainsiirtoverosta luopumisesta ei saa innostunutta vastaanottoa SDP:n kansanedustajilta Pia Viitaselta ja Eveliina Heinäluomalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

He muistuttavat, että ehdotus maksaisi noin 600–700 miljoonaa euroa vuodessa. Työllisyystoimena se onnistuu yhdistämään kalliin hinnan tehottomuuteen, Viitanen ja Heinäluoma arvioivat. He huomauttavat, että on hyvin epävarmaa, kuinka paljon, jos lainkaan, poisto lopulta parantaisi työllisyyttä.

Kansanedustajat muistuttavat, että varainsiirtovero kohdentuu voimakkaimmin verrattain hyvätuloisiin ihmisiin, jotka hankkivat kalliita omistusasuntoja ja lisäksi usein sijoitusasuntoja. Ensiasunnon ostaja ei veroa maksa.

– Nyt kuitenkin kokoomuksen mielestä Suomella on varaa käyttää reippaasti yli puoli miljardia tehottomimpaan työllisyyskeinoon, jota kukaan on tähän mennessä esittänyt. Tyypillistä, että kun kokoomus vihdoin löytää työllisyyskeinon, joka on muutakin kuin työttömyydestä rankaisemista, niin keino on erittäin kallis ja tehoton, Viitanen ja Heinäluoma sanovat tiedotteessa.

Kansanedustajat korostavat, että jos halutaan edistää työvoiman liikkuvuutta erityisesti niillä aloilla, joilla nyt on kova työvoimapula – kuten pienipalkkaisilla palvelu- ja sote-aloilla – tarvitaan ennen kaikkea edullisia vuokra-asuntoja, joihin ei tarvitse jonottaa kuukausikaupalla. Näin työpaikan voi ottaa matalalla kynnyksellä vastaan ja suunnitella elämää uudella paikkakunnalla rauhassa, he katsovat.

Eveliina Heinäluoma muistuttaa, että ongelma työvoiman liikkuvuudessa voi olla myös asuntojen alhainen arvo monessa osassa Suomea.

– Jos omistusasuntoa ei saa myytyä tai hinta on alhainen, voi työpaikan vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta olla vaikeaa. Tulevassa asuntopoliittisessa selonteossa tuleekin etsiä ratkaisuja Suomen jakautuneisiin asuntomarkkinoihin ja mitä tehdä laskeville asuntojen hinnoille maaseudulla, Heinäluoma sanoo.

Kokoomuksen esityksessä ehdotuksen kustannukset sivuutetaan epämääräisellä viittauksella muiden verojen korottamiseen, kansanedustajat moittivat.

– En pidä järkevänä asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen varainsiirtoveron alentamista tai poistamista edes pitkällä aikavälillä tilanteessa, jossa verotuloja tarvitaan muun muassa ikäihmisten hoivaan ja laadukkaaseen koulutukseen lapsille, Pia Viitanen sanoo.

– Täytyy kysyä keneltä kokoomus nämä 700 miljoonaa leikkaisi? Ohjelmassa lukee vain, että rahat otetaan korottamalla ”vähemmän haitallisia veroja”. Olisi tarpeen, että kokoomus kertoisi, mitä nämä ovat, Viitanen toteaa.

Hän kysyy, viitataanko tällä kokoomuksen taannoin esittämään kotitalouksien sähköveron nostoon.

– Tämä veronkorotus iskisi ikävästi ihmisten asumisen hintaan, enkä pidä sitä kannatettavana, verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen totea.