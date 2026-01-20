Ville Merinen tapasi Jussi Halla-ahon – tästä sovittiin

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kuvaili keskustelua hyväksi eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen kanssa eduskunta-avustajien kohtelusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Merinen oli aiemmin kertonut tänään tapaavansa heidät ja keskustelevansa kuulemistaan epäillyistä häirintätapauksista.

Hän sanoi eduskunnassa tapaamisen jälkeen osapuolten sopineen, että keskustelun sisällöstä ei kerrota. Hän toivoi, että keskustelusta seuraa ”hyviä asioita”.

- Eduskunta on tuon (kokouksen) perusteella tosi hyvin reagoinut. On käyty yhteydenpitoa ja selvitetty asioita. Varmaan sellainen isompi, että miten selvittely jatkuu, on vielä vähän vaiheessa, hän sanoi toimittajille.

Hän pohti, voisiko eduskunnan ryhmäkanslioita koordinoida enemmän yhdessä. Osa eduskunta-avustajista työskentelee eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden alaisuudessa, osa työskentelee eduskunnan kansliassa.

Merinen kertoi eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa. Merinen sanoi, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Koillinen ei myöskään kommentoinut jälkikäteen keskusteluja. Hän viestitti STT:lle, että osallistujien kesken sovittiin sisällön luottamuksellisuudesta.

Iltalehden mukaan kokoomuksen ryhmäkanslia on jo lähettänyt kokoomusavustajille asiaa koskevan kyselyn ja mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin. SDP on teettämässä asiasta ulkopuolisen selvityksen omassa ryhmässään.

STT kysyi myös muilta eduskuntaryhmiltä, miten niissä käsitellään asiaa. Moni ryhmistä aikoo tehdä ylimääräisen kyselyn, jota eduskunnan hallinto tarjoaa. Kyselyyn osallistumisesta kertoivat perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vihreät.

Eduskunta on ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40. Tätä samaa kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

- Ryhmässämme on toimivat prosessit työtyytyväisyyden seurantaan, ja epäkohtiin puututaan, jos niitä havaitaan. Lisäksi meillä toteutetaan eduskunnan hallinnon suosittama ylimääräinen kysely tästä aihepiiristä, viestitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

Keskusta ei ole vielä käynyt eduskunnan tarjoamasta kyselystä keskustelua, mutta ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan kysely ”kuulostaa järkevältä”. Henkilöstön kanssa on käyty keskustelua sen jälkeen, kun häirintätapauksista uutisoitiin.

- Epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan ei ole ilmennyt eduskuntaryhmässä aiemmin tai nyt.

RKP:n Otto Andersson kertoi, että ryhmä keskustelee häirinnästä laajemmin heti istuntokauden alettua. Hänen mukaansa tällä vaalikaudella ryhmäkanslia ei ole tuonut ryhmäjohdolle käsiteltäväksi eduskunnassa sattuneita epäasiallisen käytöksen tapauksia.

Kristillisdemokraattien tuorein henkilöstöbarometri on viime vuoden toukokuulta, ja siinä ei ryhmäjohtaja Peter Östmanin mukaan tullut esille häirintää tai ahdistelua.

STT ei tavoittanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa maanantaina.

Teksti: STT/Saila Kiuttu

Juttuun lisätty tiedot muista eduskuntaryhmistä klo 16.36.