Ville Niinistö hehkuttaa vihreiden Nato-valppautta: ”Uskon sillä olevan merkitystä lopputulokseen”

Europarlamentaarikko Ville Niinistö on tyytyväinen siihen, että vihreät ensimmäisinä lähtivät muuttamaan omaa kantaansa Suomen Nato-jäsenyyteen.

”Uskon sillä olevan merkitystä lopputulokseen ja tämän kevään valtiojohdon ja eduskunnan päätöksentekoon. Nato-jäsenyyden laajan tuen saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista, jollei puolueilla olisi ollut tilaa muuttaa mieltään ja jollei siitä olisi alettu julkisesti jo varhain, jo Putinin joulukuun etupiiripuheiden jälkeen, herättää keskustelua”, Niinistö sanoi puheessaan vihreiden puoluekokouksessa.

Niinistö korosti, että Vihreät Euroopassa ovat johdonmukaisesti vaatineet, että Venäjän energiantuonti on lopetetettava nopeasti kokonaan, ja samalla olemme vauhdittaneet EU:n panostuksia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

”Samalla meidän Suomessa on tunnistettava, että Euroopan unionin kyky yhteisiin ratkaisuihin on meidän oma etumme. Venäjän hyökkäyssodan on viimeistään lopetettava Suomessa impivaaralainen ja nurkkakuntainen valitus, jossa suomalaiset poliitikot lähtevät Brysseliin estämään päätöksiä. Tätä murrosta on johdettava ja kansalaisille on avattava sitä, miksi solidaarisuus on myös Suomen etu ja kuinka tärkeää se on, että EU:n perussopimukset ja päätökset tekevät mahdolliseksi Euroopan maiden tulevaisuuden hyvinvoinnin”, Niinistö sanoi.