Ville Niinistö X:stä: ”En ole itse ajatellut lopettaa”

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) tukee vihreiden päätöstä vetäytyä viestintäalusta X:stä. Vihreät ilmoitti maanantaina lopettavansa viestimisen X:ssä. Simo Alastalo Demokraatti

Puolueen lisäksi liki kaikki vihreiden eduskuntaryhmän poliitikot ovat lakanneet keskustelemasta alustalla.

– Minusta se on ihan perusteltu päätös. Kyllähän tämä X:n suunta on sellainen, että sillä alustalla on vaikea käydä asiallista yhteiskunnallista keskustelua. Erilaiset trollit ja ääriliikkeiden edustajat huseeraavat siellä hyvin aktiivisesti ja moninkertaistavat omaa ääntään sillä, että heidän viestejään masinoidaan trollitehtaissa Niinistö sanoo Demokraatille.

Niinistö muistuttaa Ruotsin TV4:n Kalla Fakta -ohjelman viime keväänä paljastamasta ruotsidemokraattien trollitehtaasta, joka tuotti poliittisia vastustajia solvaavia valetilejä TikTokiin, Instagramiin ja Facebookiin.

Henkilökohtaisesti hän ei ole X:stä poistumassa, vaikka toteaakin alustan muuttuneen.

– Olen ollut siellä 14 vuotta. Minulla on siellä aika pitkä historia ja edelleen ihmisiä, joiden kanssa olen vuosia käynyt keskustelua. En ole itse ajatellut lopettaa. Mutta kyllähän se on muuttunut enemmän viestintäkanavaksi. Keskustelu on merkittävästi vähentynyt, koska se ympäristö on muuttunut epämiellyttäväksi.

KANSAINVÄLISET poliittiset kontaktit ovat myös yksi syy X:ssä jatkamiselle. Niinistön mukaan EU-parlamentin toimijat löytyvät edelleen pääosin X:stä. Hän kertoo käyttävänsä myös Meta-yhtiön kilpailevaa Threadsia sekä Bluesky-alustaa, mutta palveluiden tavoittavuus ei toistaiseksi ole X:n tasolla.

– Se, mitä Twitter oli 10 vuotta sitten, jossa sai nopeasti tietoa yhteiskunnallisista tapahtumista meillä ja maailmalla viranomaisilta, toimittajilta ja asiantuntijoilta, niin eihän sellaista oikein ole. Mutta ongelma on se, että eihän X ole myöskään sellainen.

Niinistön mukaan X:ssä liikkuu jo niin paljon väärää tietoa, että sen perusteella on vaikea saada luotettavaa kuvaa ajankohtaisista tapahtumista.

– Sellaista yhteisöllistä sosiaalista mediaa, jossa oikeat ihmiset voivat käydä yhteiskunnallista keskustelua keskenään, myös erimieliset kohdata toisiaan ja käydä kunnioittavaa keskustelua yli rajojen, ei oikein ole. Trollien ja valekeskustelijoiden määrä, siis keskustelijoiden joilla on jokin muu agenda, kun vaihtaa tietoja, on X:ssä valtava.

EUROOPAN parlamentti hyväksyi kesällä 2022 some-alustoja velvoittavat digipalvelusäännöt (DSA). Niillä pyritään suitsimaan paitsi eurooppalaisia yrityksiä myös yhdysvaltalaisia jättifirmoja Metaa, X:ää, Googlea ja kiinalaista TikTokia.

DSA-lainsäädännön näkökulmasta some-alustat ymmärretään medioiksi, joilla on julkaisuvastuu, vaikka se onkin erilainen kuin perinteisellä medialla.

– Kun ollaan julkisessa tilassa, kokoontumispaikassa, näillä toimijoilla on vastuu, että heidän algoritminsa eivät suosi kansanryhmää vastaan kiihottamista, ihmisoikeuksien polkemista tai naisvihamielistä sisältöä. Algoritmiin liittyvät velvoitteet ovat lainsäädännössä hyvin selvät.

Tarvittaessa, jos epäilyjä väärinkäytöksistä on herännyt, lainsäädäntö velvoittaa alustat avaamaan algoritminsa EU:n komissiolle.

– Nythän komissio on edellyttänyt, että TikTok antaa algoritmitiedot Romanian vaaleihin liittyen, koska on ilmeistä, että äärioikeistoehdokkaan hyvin voimakas nousu vaaliviikkona on todennäköisesti ollut venäläisten toimijoiden TikTokin kautta rahoittamaa tai vauhdittamaa.

Tullaanko ne tiedot sieltä saamaan?

– Jollei ole valmis noudattamaan EU:n digipalvelulainsäädännön velvoitteita, niin viime kädessä voidaan määrätä sakkoja, sanktioita tai sulkea pois EU:n markkinoilta. Nämähän ovat ne välineet, mitä asiasta vastaavalla komissaarilla ja komissiolla on. Henna Virkkunen (kok.) on asiasta vastaava komissaari, joten Virkkuselta pitäisi kysyä, että jos toimijat eivät toimi lainsäädännön mukaisesti, niin mitä sitten.

NIINISTÖN mukaan DSA-lainsäädäntö antaa EU:lle tarvittavat välineet puuttua somejättien mahdollisiin väärinkäytöksiin. Se, puututaanko niihin esimerkiksi X:n kohdalla, on eri kysymys. X:n pääomistaja Elon Musk on pian tehtävässään aloittavan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lähipiiriä.

– Vallan keskittyminen on huolestuttavaa. Maailman rikkain mies kasvattaa varallisuuttaan osallistumalla Yhdysvaltain politiikkaan tavalla, joka edistää hänen varallisuuttaan. Ja käyttää sitten merkittävää sosiaalisen median alustaa omien poliittisten näkemystensä edistämiseen. Onhan siinä sellainen vallankeskittymä, jos Trump Muskin lähipiirissään pitää, että ei sellaista ole henkilötasolla modernissa historiassa nähty talouselämän toimijalla.

Komission puolelta mahdollisia läpinäkyvyysvaatimuksia esittää some-jättien suuntaan suomalainen Virkkunen. Niinistön mukaan Virkkunen on aloittanut työssään hyvin.

– Minusta hän on ihan asiallisesti vastannut ja kertonut, että EU-lainsäädäntöä pitää noudattaa, mutta lähikuukaudet ratkaisevat onko komissio valmis asettamaan myös vaatimuksia silloin, jos näitä algoritmeja ei avata eikä tietoa anneta komissiolle lainsäädännön pohjalta.

ELON Musk on herättänyt huomiota X:ssä muun muassa haastattelemalla laita- tai äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen puheenjohtajaa Alice Weidelia. Musk on myös suositellut saksalaisille AfD:n äänestämistä.

– Musk saa lain mukaan järjestää omalla alustallaan keskustelutilaisuuden AfD:n puheenjohtajan kanssa. Myöskään se, että hän suosittaa saksalaisille AfD:n äänestämistä, ei ole laitonta.

– Mutta se, jos hän käyttää alustaansa niin, että algoritmit pakottavat käyttäjiä näkemään hänen viestejään. Hänen viestejäänhän on buustattu aika voimakkaasti. Ja jos algoritmit sen lisäksi suosivat äärioikeistolaisten poliittisten toimijoiden viestejä, moninkertaistavat niiden näkyvyyden, ja lietsovat vihaviestien ja trollitehtaiden viestien näkyvyyttä, niin silloin olemme tilanteessa, jossa EU-lainsäädäntöä ei noudateta.

– Silloin komission pitää olla tiukka. Silloin X:n ja TikTokin kohdalla pitää avata algoritmit, Niinistö sanoo.

Tuliko Virkkusen komissaarin salkusta painavampi kuin mitä etukäteen ajateltiin?

– Kyllä se tiedettiin koko ajan, että se on painava salkku. Tämä tuli akuutisti esille Trumpin valinnan ja Muskin roolin myötä. Poliittinen jännitteisyys on tässä vielä huomattavasti isompi kuin ehkä vielä puoli vuotta sitten ymmärrettiin.

EU:N digipalvelulainsäädäntö ei Niinistön mukaan pakota puuttumaan väärään tietoon tai hyvän maun vastaiseen sisältöön.

– Faktantarkistukseen sinällään on luettu kaikenlaista pehmeääkin, moderointia muistuttavaa tehtävää. Se on asia missä on poliittista liikkumavaraa. Mutta kun puhutaan laittomasta sisällöstä eli kansanryhmää vastaan kiihottavasta, ihmisoikeuksia polkevasta sisällöstä, niin siihen X:llä, TikTokilla ja muilla on velvollisuus puuttua EU-lainsäädännön pohjalta.

Musk ja AfD:n Weidel vertasivat EU:n digipalvelulainsäädäntöä X-keskustelussaan natsi-Saksan sensuuriin. Myös perussuomalaisten meppi Sebastian Tynkkynen on katsonut EU-parlamentin puheenvuoroissaan DSA-lakien johtavan poliittisten mielipiteiden sensuroimiseen. Niinistö on eri mieltä.

– Tämä ei ole niin kuin Sebastian Tynkkynen asian maalaa. Hänen näkemyksensä on väärä. Se on poliittista propagandaa.

– EU-lainsäädäntö ei sensuroi mitään poliittisia näkemyksiä. Sebastian Tynkkynen saa aivan vapaasti esittää näkemyksiään kaikissa sosiaalisen median kanavissa ilman, että kukaan puuttuu siihen mitenkään ja niin hän myös tekee.

NIINISTÖ korostaa, että DSA-lainsäädännössä on kyse laittomaan sisältöön puuttumisesta.

– EU:n digipalvelulainsäädäntö ei edellytä edes sellaista faktantarkistusta, jossa puututtaisiin tiettyihin kriittisiin näkemyksiin. Saa esittää jopa epädemokraattisia, äärimmäisiä poliittisia näkemyksiä, kunhan ne eivät ole ilmiselvästi laittomia. Laittoman sisällön valvonta on se mitä digipalvelulainsäädäntö edellyttää. Laitonta sisältöä on sellainen, joka ohjaa ihmisten perusoikeuksien tai demokratian, vaalien sekä yleisen turvallisuuden aktiiviseen rikkomiseen.