Viranomaisille velvollisuus tarjota asiakaspalvelua Suomi-pisteissä niille, jotka eivät käytä digipalveluita

Hallitus esittää, että viranomaisilla olisi jatkossa velvollisuus tarjota asiakaspalvelua niin kutsutuissa Suomi-pisteissä henkilöille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja. Jatkossa valtion viranomaiset palvelevat asiakkaita ensisijaisesti digitaalisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esityksen mukaan viranomaisilla olisi velvollisuus antaa asiakaspalvelua Suomi-pisteissä paikan päällä tai etäyhteydellä. Asiakas voisi saada tukea asiointiinsa palveluneuvojalta.

Uudistuksen tarkoituksena on turvata asiakkaiden mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa koko maassa.

- Viranomaisten yhteiset toimipisteet myös yhdenmukaistavat palveluiden laatua eri viranomaisten välillä ja eri puolilla Suomea, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Esitys on osa valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistusta, jonka tarkoituksena on muun muassa luoda valtionhallinnon yhteinen asiakaspalveluverkko. Lisäksi valtio pyrkii kokoamaan Kelan, kuntien ja hyvinvointialueiden asiakaspalvelut Suomi-pisteisiin.

Uudistuksen tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuoteen 2030 mennessä.

Esitys liittyy valtion aluehallinnon uudistukseen, jossa valtion lupa- ja valvontatehtäviä yhdistetään useista nykyisin toimivista virastoista valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon. Uuteen jättivirastoon kootaan muun muassa kaikki Valviran tehtävät ja suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä.

HALLITUS esittää lisäksi, että viranomaisposti muuttuisi pääosin sähköiseksi digitaalisia palveluja käyttäville. Paperiseen postiin voisi kuitenkin palata omalla ilmoituksella.

Ikosen mukaan uudistus tehostaa viranomaisten tiedonkäsittelyä ja vähentää julkisen talouden kustannuksia kymmenillä miljoonilla euroilla vuosittain.

Esitys on osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman kirjausta siitä, että Suomi siirtyy asteittain ensisijaisesti digitaaliseen viranomaisviestintään.

Esitetty muutos koskee vain viranomaispostia, ei muuta viranomaisasiointia. Viranomaisten kanssa voi myös jatkossa asioida puhelimitse ja paikan päällä.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.