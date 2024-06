Viritteleekö Saarikko kokoomuksen, keskustan ja SDP:n hallitusta? – näin hän vastaa

Jäähyväispuheessaan puoluekokoukselle väistyvä puheenjohtaja Annika Saarikko haastoi sosialidemokraatteja ja kokoomusta sekä keskustaa tulemaan “äärilaitojen nurkista kohti keskustaa”. Johannes Ijäs Demokraatti

– Siellä te olette ennen olleetkin. Se tekisi Suomelle hyvää. Jos eteen tulevat vieläkin vakavammat ajat, juuri meidän kolmen on kyettävä yhteistyöhön, hän sanoi.

– Ollaan siis aikuisia huoneessa ja lopetetaan uskomasta, että politiikan on pakko muuttua someviestin mittaiseksi mölinäksi ja pikavoittojen lunastukseksi päivittäispainissa, hän jatkoi.

Tiedotustilaisuudessa puheen jälkeen Saarikolta kysyttiin, oliko puhe kokoomuksesta, keskustasta ja SDP:stä jonkinlainen hallituspohjalinjaus ja miten sanoja on tulkittava.

Ensinnä Saarikon mukaan on huomattava, mitkä puolueet hän mainitsi.

– Minusta nämä kolme puoluetta ovat hienoja, tolkun puolueita, jotka ovat rakentaneet Suomea. Olen kantanut huolta siitä, että kun tulin mukaan eduskuntaan ja puolueen johtoon, kaikki puolueet määrittivät itsensä keskustan kautta – siis ei Suomen keskustan vaan Suomen keskustan kautta. Nyt siitä on tultu kauemmas sekä viime vaalikaudella että tämän vaalikauden aikana. Minä en ole ollenkaan varma, tekevätkö Suomelle blokit tai eriseuraisuus hyvää. Itse asiassa olen varma, että ei tee.

Perussuomalaiset Saarikko jätti selvästi tietoisesti mainitsematta puhuessaan mainitsemiensa puolueiden mahdollisesta yhteistyöstä.

SAARIKKO sanoi, että kokoomuksen, keskustan ja SDP:n kannattaa miettiä, mitkä asiat niitä yhdistävät.

– Pitkäänhän on mietitty vain, mikä kaikki erottaa. Myös me olemme tehneet niin.

Saarikko sanoi, ettei hänellä ole mitään takeita siitä, etteikö Suomen aika voisi käydä vielä vakavammaksi ja vaikeammaksi.

Hän sanoo arvostaneensa tapaa, jolla pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sitouttanut oppositiota käsittelyssä olevan käännytyslain taakse.

– Se on edustanut sellaista toimintatapaa, jota Suomessa tarvittaisiin muuallakin kuin kovan turvallisuuden kysymyksissä. Minusta Suomella pitää olla edellytyksiä käydä avointa keskustelua ensinnäkin siitä, halutaanko turvata hyvinvointiyhteiskunta vai siirtyä yövartijavaltioksi ja toisekseen siitä, olemmeko valmiita valumaan blokkeihin tai vähintään leiriheimoihin vai onko mahdollista nähdä ikään kuin rajojen ylityksiä. Tiedän, että tämä ajatus on historian saatossa ollut täysin mahdoton. Mutta minusta aika moni muukin asia on pitänyt ajatella uusiksi viime vuosina, Saarikko sanoi pohtiessaan SDP:n, keskustan ja kokoomuksen yhteistyötä.

Saarikko painotti, että kyseessä oli tietoinen näiden kolmen puolueen esiinnostaminen.

– Se ei tähdännyt hallituspohjapohdint0ihin vaan yhteistyökykyyn, joka on Suomessa pahasti hukassa. Puhetta valmistellessani mietin tosissani, mikä muu Suomen iso yhteinen projekti tällä hetkellä on kuin Venäjän vastustaminen, rajan turvaaminen ja puolustusteollisuuden nostaminen. Niitä projekteja ei ollut hirveän helppo löytää. Silloin kannattaa hälytyskellojen soida.

SAARIKKO on jo paljon aiemmin tuonut esille, että hänen mielestään perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran ajattelussa ”ideaali näyttää olevan minimalistinen yövartijavaltio”.

Hän jatkoi tiedotustilaisuudessa perussuomalaiseen puolueeseen kohdistuvaa kritiikkiään. Saarikko muistutti tietävänsä ja kannattavansa sitä, että taloudessa tarvitaan vaikeita leikkauksia.

– Kaiken karnevalisointi tavalla, joka ikään kuin osoittaa, että ihmiset ansaitsevatkin keppiä, on minusta väärin. Sitä omaa heikkouttaan ei aina voi valita. Se on se ripaus empatiaa ja inhimillisyyttä, jota tämän hallituksen politiikasta puuttuu. Kysymys ei ole vain että mitä vaan miten sen tekee, väistyvä puheenjohtaja kuitenkin lisäsi.

– On turha kuvitella, että turvallisuus syntyy vain viranomaistyöllä, jos ihmiset ovat rikki. Se on se sosiaalipolitiikan eetos, joka erottaa keskustan kovasta oikeistosta.

Saarikko muistuttaa, että hyväosaistenkin etu on, että kaikki pysyvät kyydissä. Tätä Saarikon mukaan ollaan nyt romuttamassa ja siksi hän varoittelee yövartijavaltiosta. Saarikko sanoi mitä ilmeisimmin perussuomalaisiin viitaten, että Suomessa kukaan muu ei ole tarjonnut näin avoimesti kovan yhteiskunnan mallia.

Toisaalta hän näkee keskustankin syyllistyneen puhumaan vain hyvinvointiyhteiskuntaoikeuksista ja velvollisuudet ovat unohtuneet.

– Silloin tulee ihmisille olo, että täällä elätetään toisia tavalla, joka ei ole kestävä. Siksi puheenvuoroni vähintään yhtä tärkeä toinen puoli oli aika monessa kohdassa puhua ihmisten velvollisuuksista, koskien sitten vanhemmuutta, yhteisöjen rakentamista tai vanhuspolitiikkaa.

SAARIKON mukaan hänen näkemyksensä on ollut, että keskusta tavoittelee hallitusvastuuta luottamuksen lisääntymisen ja vaalien kautta. Toisin sanoen jos nykyinen hallitus menisi nurin, hän ei vaikuttanut liputtavan sellaista, että keskustan, kokoomuksen ja SDP:n hallitus voisi olla mahdollinen jo ennen vaaleja.

Saarikon mukaan niin keskusta, kokoomus kuin SDP ovat muuttuneet sinä aikana, kun hän on ollut keskustan puoluejohdossa.

– Meissä on ollut paljon populismin pelkoa, kaikissa. On ryhdytty ajattelemaan, että meidänkin on muututtava ikään kuin semmoiseksi törkytviittien kokoiseksi politiikaksi. Hyvänen aika, vahvat suomalaisen yhteiskunnan rakentajapuolueet.

Saarikko haastoi puolueita keksimään suomalaisille vähän isompia yhteisiä projekteja kuin “päiväpainit”.

MEDIA kysyi Saarikolta suoraan, pitäisikö SDP:n, kokoomuksen ja keskustan esiinnostamista tulkita niin, että väistyvä puheenjohtaja sulkisi hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa.

Saarikko totesi, ettei viime vaalien alla sulkenut pois yhteistyötä minkään puolueen kanssa.

– Enkä tee sitä nytkään. Halusin vain osoittaa erityisen vastuun, joka liittyy näihin Suomen pitkään suurina olleisiin ja vahvimpiin vanhoihin kansanliikkeisiin, hän sanoi keskustaan, kokoomukseen ja SDP:hen viitaten.

– Se ei ollut puheenvuoro kirjoitettuna tältä osin muita puolueita, koskeehan se silloin muitakin kuin perussuomalaisia, vastaan, vaan näiden puolueiden yhteistyökyvyn ja suuren projektin äärelle virittelystä. Jos ja kun olen painottanut puolueeni roolia sillanrakentajana, kautta ei olisi tyylikästä lopettaa sanomalla, kenelle kaikille kuuluu “ei kiitos”.

Nykyisen hallituskauden hän summasi olleen ideologisempaa yövartijavaltiopolitiikkaa kuin suomalaisia ennen vaaleja kehotettiin varautumaan.

ANNIKA Saarikko kertoi Jyväskylässä olevansa ehdolla aluevaaleissa. Kuntavaaleista hän ei ole tehnyt ratkaisua.

Media kysyi Saarikolta tiedotustilaisuudessa myös, koska hän tiesi sydämessään, ettei jatka enää keskustan puheenjohtajana.

Hän sanoi tämän olleen jo osa ratkaisua eduskuntavaalien 2023 jälkeen. Tällöin hän päätti istuvansa tämän kautensa loppuun.

– Siihen olisi ollut vaikea lopettaa, jättää siinä myrskyssä kaikki kesken.

– Kyllä tämä pohdinta oli osa jo kevättä 2023 vaalien jälkeen, mutta varmaksi sitä en voinut tietää.