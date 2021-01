Virkavalan vannonut presidentti Joe Biden sanoi demokratian selvinneen voittajana

Yhtenäisyys oli hallitseva teema Yhdysvaltain tuoreen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaispuheessa, jonka hän piti vannottuaan virkavalansa maan 46. presidenttinä. Demokraatti.fi/STT

Vaikka presidentit puhuvat usein kansan yhdistämisestä, korosti Biden aihetta erityisesti. Sana yhtenäisyys esiintyi 20-minuuttisessa puheessa kahdeksan kertaa.

Biden, 78, sanoi aikovansa olla presidentti kaikille amerikkalaisille. Hän painotti, että läpi Yhdysvaltain historian monet asiat ovat jakaneet kansaa, mutta aina lopulta kansa on yhdistynyt.

– Voimme yhdistää voimamme, lopettaa huutamisen ja rauhoittaa ilmapiiriä. Ilman yhtenäisyyttä ei ole rauhaa, on vain katkeruutta ja vihaa.

Presidentti tuomitsi poliittisen kulttuurin, jossa jokainen erimielisyys johtaa riitelyyn ja faktoja manipuloidaan.

– Politiikan ei tarvitse olla raivoava tuli, joka tuhoaa kaiken tieltään.

Biden penäsi muutosta poliittiseen kulttuuriin

Biden vannoi virkavalansa kongressitalolla erikoisessa tilanteessa, sillä kaksi viikkoa sitten presidentti Donald Trumpia kannattaneet mellakoitsijat tunkeutuivat samaan kongressitaloon, ja viisi ihmistä kuoli.

Hyökkäys oli eräänlainen huipentuma maan poliittisten jakolinjojen kärjistymiselle, jota Trumpin kausi on kiihdyttänyt ja jota Biden haluaisi liennyttää.

Se oli myös seurausta siitä, että Trump kieltäytyi itsepintaisesti tunnustamasta vaalitappiotaan. Rauhanomainen vallanvaihto on toteutunut Yhdysvalloissa yli 200 vuoden ajan, mutta nyt demokraattista prosessia koeteltiin.

Biden korostikin sitä, että virkaanastujaispäivä on demokratian päivä.

– Emme juhli tänään ehdokkaan vaan demokratian voittoa. Kansan ääntä on kuultu. Olemme oppineet jälleen, että demokratia on arvokas. Demokratia on hauras. Ja demokratia voitti, Biden sanoi.

– Väkijoukko luuli voivansa väkivalloin hiljentää kansan äänen, pysäyttää demokratian toiminnan, ajaa meidät tältä pyhältä maalta. Niin ei tapahtunut. Niin ei koskaan tapahdu. Ei tänään, ei huomenna, ei ikinä.

Hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen on kukistettava valkoisen ylivallan ja kotimaisen terrorismin nousu.

Viesti liittolaisille

Biden sivusi puheessaan myös koronaviruspandemiaa ja sanoi, että siitäkin on selvittävä yhdessä. Hän totesi, että edessä on ehkä pandemian vaikein vaihe, ja hän piti hiljaisen hetken viruksen tappamien 400 000 amerikkalaisen muistolle.

Tuore presidentti lähetti myös viestin ulkomaille.

– Amerikkaa on testattu, ja olemme nyt vahvempia sen ansiosta. Korjaamme liittolaissuhteemme, ja teemme taas yhteistyötä maailman kanssa.

Harris teki historiaa

Keskiviikkoiltana Suomen aikaa järjestetty virkaanastujaistilaisuus oli poikkeuksellinen monessa mielessä. Trump jätti tilaisuuden väliin ensimmäisenä väistyvänä presidenttinä 150 vuoteen ja saapui kotiinsa Floridaan hieman ennen kuin Biden vannoi virkavalansa. Trumpin hallinnon ykkösedustaja virkaanastujaisissa oli varapresidentti Mike Pence.

Poikkeuksellista oli myös se, että tilaisuus järjestettiin koronaviruksen ja turvallisuusuhkien takia ilman yleisöä.

Historiallisen tilaisuudesta teki se, että Kamala Harris vannoi ensimmäisenä naisena Yhdysvaltain varapresidentin virkavalan.

– Valmiina palvelemaan, Harris tviittasi virkavalan vannomisen jälkeen.