Virkkunen USA:n turvallisuusstrategiasta: Ei ole hyväksyttävää, että jokin ulkomainen valtio päättää sekaantua eurooppalaisten vaaleihin

Digiasioista vastaavan EU-komissaarin Henna Virkkusen mukaan EU ei voi hyväksyä jäsenmaiden vaaleihin puuttumista Yhdysvaltojen tai muidenkaan maiden suunnasta.

Virkkunen kommentoi Yhdysvaltain uutta turvallisuusstrategiaa toimittajatapaamisessa Helsingissä. Turvallisuusstrategiassa sanotaan Yhdysvaltojen tukevan Euroopan valtioiden sisällä vastustusta Euroopan nykyiselle suunnalle.

- Sitä ei voi tietenkään millään tavalla hyväksyä, että jokin ulkomainen valtio päättää sekaantua eurooppalaisten vaaleihin, koska vaalit on se tapahtuma, missä kansalaiset päättävät. Kansalaisten pitää saada toimia vapaissa ja riippumattomissa vaaleissa ilman ulkomaista painostusta tai vaikutusyrityksiä, Virkkunen sanoi.

- Tämähän on meille äärettömän tärkeä asia. Me olemme kamppailleet tämän asian parissa Euroopassa jo viime vuodet. Meillähän on ollut erityisesti Venäjän suunnasta rajua vaalivaikuttamista, Virkkunen jatkoi.

Virkkusen mukaan vaikutusyritykset ovat olleet kaikkein voimakkaimpia itäisen Euroopan maissa. Vaalivaikuttamisen torjuntaan on pyritty löytämään keinoja muun muassa yhdessä erilaisten digialustojen kanssa.

- Näillä digialustoilla on todella iso rooli vaalien aikaan ja muutenkin demokraattisessa keskustelussa, koska niiden kautta kansalaiset saavat tietoa poliittisten päättäjien ja puolueiden näkökulmista, Virkkunen painotti.

- Onkin tärkeää, että pystytään varmistamaan se, ettei näitä alustoja väärinkäytetä tai manipuloida vaalien aikaan.

VAALIVAIKUTTAMISEN torjuminen on Virkkusen mukaan EU:lle jatkuva työsarka.

- Yhtä tärkeää kuin se, että alustat kantavat vastuunsa, että niiltä poistetaan laiton sisältö ja selvät disinformaatio- ja propagandakampanjat, on tietenkin se, että me pystymme kasvattamaan kansalaisten omaa lukutaitoa ja digitaitoja.

Virkkunen korostaa myös riippumattoman ja vapaan median roolia vaalivaikuttamisen torjunnassa.

- Meillähän media on aikamoisessa pinteessä koko Euroopassa. Mainonta on mennyt hyvin paljon digialustoille, eivätkä ihmiset enää välttämättä tilaa sanomalehtiä niin kuin aikaisemmin. Tämä on meille iso kysymys demokratian näkökulmasta, Virkkunen sanoi.

- Meidän pitää pystyä parantamaan median toimintaedellytyksiä taloudellisesti ja tuomaan ne reilumpaan asemaan näiden digitoimijoiden kanssa.

”Ei mitään tekemistä sensuurin kanssa”

VIRKKUNEN on saanut viime päivinä runsaasti julkisuutta sen jälkeen, kun EU-komissio kertoi antavansa miljardööri Elon Muskin viestipalvelu X:lle eli entiselle Twitterille 120 miljoonan euron sakot.

Komission mukaan rikkomukset koskevat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä.

Musk ärsyyntyi sakoista jopa siinä määrin, että vaati viestipalvelu X:ssä koko EU:n lakkauttamista. Muskin mukaan toimivalta pitäisi palauttaa jäsenmaille, jotta hallitukset voisivat paremmin edustaa kansojaan.

Musk väitti X:ssä myös, että Virkkunen rakastaa sensuuria ”enemmän kuin elämää itseään”.

Virkkunen korosti toimittajatapaamisessa, että X:ää koskevilla päätöksillä ei ole mitään tekemistä sensuurin kanssa. Hänen mukaansa digimaailman sääntelyä vastustavilla tahoilla on taipumus esittää kaikki sääntely sensuurina.

- Meidän lainsäädäntömme edellyttää ainoastaan sen, että laiton sisältö pitää ottaa alas. X:ää alun perin alettiin tutkia sen takia, että he levittivät terroristista sisältöä, ja se on laitonta sisältöä Euroopassa.

TOIMITTAJATAPAAMISESSA kysyttiin myös Virkkusen henkilökohtaista näkemystä Muskista ja tämän toimintatavoista. Virkkunen naurahti, että häneltä ei ole kysytty kenestäkään muusta henkilöstä tänä vuonna yhtä useasti kuin Muskista.

- Hänhän on hyvin innovatiivinen yrittäjä, kuten tiedetään, mutta yhteiskunnallisesti hän ei välttämättä pysty hyväksymään tiettyjä sääntöjä, mitä asetetaan, Virkkunen luonnehti.

Virkkunen korosti, että EU-komission päätökset koskevat nimenomaan digialusta X:ää eivätkä ole Muskin henkilöön liittyviä.

Tuomas Savonen / STT

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 13.03.