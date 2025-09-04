Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.9.2025 11:10 ・ Päivitetty: 4.9.2025 12:04

Virolaisdiplomaatti karkotetaan Venäjältä – vastaveto Viron toimiin

iStock

Venäjä on julistanut Viron Moskovan-suurlähetystössä työskennelleen virolaisen diplomaatin ei-toivotuksi henkilöksi, mikä tarkoittaa käytännössä karkotusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi torstaina Venäjän ulkoministeriö verkkosivuillaan. Ulkoministeriön mukaan päätös on vastaus Viron elokuussa tekemälle vastaavalle päätökselle karkottaa Venäjän Tallinnan-lähetystön työntekijä. Venäjä sanoo noudattavansa vastavuoroisuuden periaatetta.

-  Virolaiselle osapuolelle ilmoitettiin myös, että Tallinnan vihamieliset toimet eivät jää vaille vastausta, Venäjän ulkoministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Viron ulkoministeriö perusteli elokuussa venäläisdiplomaatin karkotusta sillä, että hän olisi vehkeillyt Viron perustuslaillista järjestystä vastaan ja osallistunut pakotteiden kiertämiseen.

Uutista täydennetty klo 15.03.

