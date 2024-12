Viron kantaverkkoyhtiö STT:lle: Päätös irtautua Venäjän hallinnoimasta sähköverkosta ollut oikea

Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden katkeaminen ei vaikuta Baltian maiden irtautumiseen Venäjän hallinnoimasta sähköverkosta, vahvistetaan Viron kantaverkkoyhtiöstä Eleringistä STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viro, Latvia ja Liettua aikovat irtautua Venäjän IPS/UPS-taajuusalueesta 8.-9. helmikuuta ja synkronoitua Puolan kautta Manner-Euroopan sähköverkkoon.

Baltian maat ovat kuuluneet Neuvostoliiton peruina samaan alueeseen Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Yhteiseen kantaverkkoon kytketyt generaattorit ovat suorassa teknisessä yhteydessä toisiinsa.

IRTAUTUMISTA yhteisestä verkosta Venäjän kanssa on valmisteltu jo vuosia. Vuonna 2023 Baltian maat sopivat, että BRELL-sopimusta Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa ei jatketa ja että siirtyminen Manner-Euroopan verkkoon tapahtuisi helmikuussa 2025.

- Voin vahvistaa, että vaikka Estlink 2 olisi poissa käytöstä, irtautuminen tapahtuu silloin (helmikuussa), kertoi Eleringin hallituksen jäsen Reigo Kebja perjantaina.

Kebjan mukaan Virossa on valmistauduttu erilaisiin skenaarioihin ottaen huomioon myös geopoliittisen tilanteen.

- Yleistilanne vain vahvistaa sen, että suunnitelmamme Venäjän sähköjärjestelmästä lähtemisestä on ollut oikea. On hyvä, että olemme valmistautuneet siihen pitkään. Olemme ehtineet käydä läpi erilaisia skenaarioita, ja voimme sanoa, että olemme valmiita.

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 katkesi joulupäivänä. Venäjältä matkaan lähteneen Cookinsaarten lipun alla seilanneen Eagle S -öljytankkerin epäillään vaurioittaneen sähkönsiirtokaapelia.

Estlink 2:n katkeaminen ei Eleringin mukaan vaikuta Viron sähkön toimitusvarmuuteen. Kebja sanoo, että Baltian oma sähköntuotantokapasiteetti on tällä hetkellä riittävä. Vaikka Estlink 2 on poissa pelistä, Virossa on edelleen tuotantokapasiteettia, jota ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

HINTAVAIKUTUSTA on Kebjan mukaan vaikea arvioida tässä vaiheessa. Kun Estlink 2 oli aiemmin tänä vuonna poissa käytöstä seitsemän kuukauden ajan, arvioitiin vaikutuksen sähkön hintaan Virossa olleen kuluttajalle noin 10 prosenttia (noin 20 euroa megawattitunnilta).

Baltian maat lopettivat sähkökaupan Venäjän kanssa jo Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa 2022. Jonkin verran sähköä virtaa silti edelleen Venäjältä Viroon kulkevien sähköverkkoyhteyksien kautta.

Kebjan mukaan kyse ei ole sähkön tuonnista tai viennistä, vaan pelkästään järjestelmän taajuuden vakautta ylläpitävästä sähköstä.

- Välillä Viroon saattaa tulla vähän sähköä, mutta sama määrä sähköä virtaa Liettuasta Venäjälle tai toisinpäin. Tässä on kyse puhtaasti fysiikasta.

Baltian maiden irtautuminen Venäjän verkosta vaikuttaa myös Liettuan ja Puolan välissä sijaitsevaan Venäjän Kaliningradin alueeseen. Liettua katkaisee yhteytensä Kaliningradiin, joten Kaliningrad jää irralleen Venäjän kantaverkosta. Jatkossa Kaliningrad on siis sähkömielessä kuin saari.

KEBJAN mukaan mikään ei viittaa siihen, etteikö Kaliningradissa oltaisi valmiita muutokseen. Baltian maiden viranomaiset ovat informoineet viime kesänä Venäjää irtautumisen ajankohdasta BRELL-sopimuksen mukaisesti.

- Kaliningradissa on jo aiemmin testattu saarimoodissa toimimista, Kebja kertoo.

Suomi on osa Pohjoismaiden sähköverkkoa, joten Suomi ja Viro kuuluvat jatkossakin eri sähköjärjestelmiin.

Anssi Rulamo/STT

Juttua päivitetty klo 15.38.