Viron pääministeri Kallas odottaa parlamentin äänestystä – torjuu erovaatimukset

Virossa aviomiehensä Venäjä-liiketoimien takia kohun keskelle joutunut pääministeri Kaja Kallas torjuu yhä tiukasti vaatimukset erostaan. Kallas olisi haluttu tänään kuultavaksi parlamentin, riigikogun, korruption vastaisen valiokunnan kokoukseen, mutta hän kieltäytyi osallistumasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sen sijaan Kallas sanoi eilen haastatteluissa olevansa valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jos oppositio esittää hänelle epäluottamuslausetta. Tämä voinee tapahtua vasta ensi viikon jälkeen, jolloin riigikogu palaa kesän istuntotauolta.

Viron presidentti Alar Karis puuttui tilanteeseen eilen ja kehotti pääministeriä vastaamaan myös ”epämiellyttäviin kysymyksiin”. Uutistoimisto BNS:n mukaan Kallas on kirjoittanut tänään riigikogun puhemiehelle Lauri Hussarille pyytäen tarkennusta siihen, mitä kysymyksiä opposition johtamat valiokunnat haluavat pääministerille esittää.

Viron suurimmat lehdet puolestaan arvostelivat tänään epädemokraattiseksi Kallaksen päätöstä olla menemättä parlamentin valiokuntien kokoukseen. Viime viikon lopulla tehdyssä mielipidekyselyssä 57 prosenttia vastaajista olisi sitä mieltä, että Kallaksen pitäisi erota pääministerin paikalta.

KOHU puhkesi viime viikolla, kun kävi ilmi, että Kallaksen miehen Arvo Hallikin osin omistama kuljetusyhtiö Stark Logistics oli jatkanut kuljetuksia Venäjälle myös laajamittaisen sodan alkamisen jälkeen Ukrainassa. Hallikin mukaan kyseessä oli halu auttaa Venäjällä toiminutta toista virolaisyhtiötä Metaprintiä lopettamaan toimintansa maassa.

Molempien yritysten on kerrottu tehneen miljoonien eurojen voittoa toiminnastaan Venäjällä helmikuun 2022 hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Viime perjantaina Hallik pyysi anteeksi ja ilmoitti myyvänsä osuutensa kuljetusyhtiöstä. Samalla hän vakuutti, ettei hänen vaimollaan ollut mitään osuutta liiketoimiin Venäjällä.

Virolaismedian mukaan Kallas oli kuitenkin lainannut miehensä konsulttiyhtiölle 350 000 euroa. Kallas on kiistänyt tienneensä, mihin rahat käytetään.

Kallas on tullut kansainvälisesti tunnetuksi kovana Venäjä-arvostelijana, ja hänet on jopa mainittu spekulaatioissa Naton seuraavasta pääsihteeristä. Kallas on myös vaatinut virolaisia irtautumaan kaikista liiketoimista Venäjän kanssa.