20.9.2025 14:36 ・ Päivitetty: 20.9.2025 14:36
Viron puolustusministeri: Naton neuvosto kokoontuu Venäjän ilmatilaloukkauksesta alkuviikolla
Naton neuvosto kokoontuu viikon alussa keskustelemaan Venäjän perjantaisesta ilmatilaloukkauksesta Suomenlahdella.
Asiasta kertoi Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Postimees-lehden haastattelussa tänään. Naton neuvosto on sotilasliiton tärkein päätöksentekoelin.
Pevkur vakuutti Viron puolustuksen olevan kunnossa ja kaiken olevan hallinnassa.
Hän sanoi, ettei julkisuudessa tulisi kertoa yleisölle keinoista, joilla Venäjää vastaan tulevaisuudessa puolustaudutaan Naton tuella.
Suomen puolustusministeriö ei kommentoinut eilen STT:lle tietoja Venäjän hävittäjien häätämisestä, johon myös Suomi osallistui.
