Viron tiedustelu: Venäjä on kyennyt vahvistamaan asevoimiaan

Viron ulkomaantiedustelun tuoreen vuosiraportin mukaan Venäjä on tappioista huolimatta kyennyt vahvistamaan asevoimiaan muutenkin kuin paperilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskiviikkona julkistetussa raportissa esimerkkinä esitellään 44. armeijakunta, jonka perustamisesta lähelle Suomen rajaa kerrottiin viime vuoden maaliskuussa.

Jo pari kuukautta myöhemmin armeijakuntaan värvätyt ja nopeasti koulutetut sopimussotilaat osallistuivat hyökkäykseen Ukrainassa Harkovan alueella. Uuteen Leningradin sotilaspiiriin kuuluva armeijakunta on määrä sijoittaa pysyvästi Karjalan tasavaltaan, joskin vanhojen varuskuntien kunnostuksen arvioidaan kestävän vuosia.

Tiedusteluraportin mukaan kehitys kuitenkin osoittaa, että Venäjä kykenee toteuttamaan suunnitelmiaan ja perustamaan uusia joukko-osastoja rekrytoimalla sopimussotilaita. Virolaisarvion mukaan näin voi jatkua ainakin pari vuotta, minkä jälkeen kyky muodostaa ja ylläpitää uusia joukkoja muuttuu epävarmemmaksi.

Kehitys riippuu paljon siitä, kuinka kauan sota Ukrainassa jatkuu tai millaisin ehdoin se Venäjän kannalta päättyy.

KALUSTOPUOLELLA Venäjä panostaa vahvasti drooniteknologian kehittämiseen ja integroimiseen osaksi asevoimia. Tiedustelu- ja hyökkäysdroonien muodostama uhka Viroa ja Natoa kohtaan on lyhyellä aikavälillä lisääntymässä, raportissa arvioidaan.

Droonien valmistamisessa Venäjä on riippuvainen länsimaisesta teknologiasta, jota se pakotteista huolimatta yhä saa erityisesti Kiinan kautta.

Sodan aiheuttama Venäjän talousbuumi sen sijaan on virolaisarvioiden mukaan päättymässä ehkä jo tänä vuonna. Kaikki vapaana ollut tuotantokapasiteetti on jo otettu käyttöön, ja uutta tuotantoa on kyetty luomaan vain harvoille aloille.

- Matalalla roikkuvat hedelmät on poimittu, tiedusteluraportissa kuvaillaan.

Asevoimat ja muu turvallisuuskoneisto syövät tänä vuonna jo 40 prosenttia Venäjän budjetista. Kehitys ei vielä uhkaa yhteiskunnan vakautta, sillä hallinto voi siirtää resursseja sotateollisuuteen muilta talouden sektoreilta. Kansalaisille on lisäksi kertynyt säästöjä, mutta Venäjän keskuspankki on voimaton hillitsemään inflaatiota, raportissa arvioidaan.