25.9.2025 13:29 ・ Päivitetty: 25.9.2025 13:29

Virvoitusjuomien verotukseen esitetään korotuksia sokeripitoisuuden perusteella

Hallitus esittää korotuksia virvoitusjuomaveroon porrastetusti niiden sisältämän sokeripitoisuuden perusteella, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa. Sokerittomista juomista maksettaisiin vähiten veroa, 20 senttiä litralta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös sokerittomien juomien verotus kuitenkin nousee esityksessä nykyisestä seitsemällä sentillä litralta.

Sokeria sisältävien juomien veron määrä olisi jatkossa 27, 35, 43, 51 tai 59 senttiä litralta. Nykyisin kaikista sokeria sisältävistä juomista maksetaan veroa 32 senttiä litralta.

Virvoitusjuomien valmistevero koskee alkoholittomia tai vähäalkoholisia juomia, kuten mehuja, limonadeja, kivennäisvesiä, energiajuomia ja kahvijuomia.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden huhtikuun alussa.

PAKKAAMATTOMIA juomia verotettaisiin alimman verotason mukaan sokeripitoisuudesta riippumatta.

Kasvipohjaisten juomien verovapauden ehtona on taas riittävä kalsiumpitoisuus. Palkokasveihin perustuvien juomien, kuten härkäpapujuomien, verotus aiotaan yhdenmukaistaa muiden kasvipohjaisten juomien kanssa.

Vesien verotusta suunnitellaan muutettavan siten, että veroa maksettaisiin jatkossa myös yli viiden litran vähittäismyyntipakkaukseen pakatuista juomista.

Verojen porrastus kuuteen eri veroluokkaan tähtää hallituksen esityksen mukaan terveellisempään kulutukseen. Veronkorotusten arvioidaan tuovan valtiolle lisätuloja noin 110 miljoonaa euroa vuositasolla.

