12.8.2025 13:31 ・ Päivitetty: 12.8.2025 13:31

VM: Ähtäri, Multia ja Virolahti arviointimenettelyyn vaikean taloustilanteensa takia

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Valtiovarainministeriö (VM) on päättänyt aloittaa arviointimenettelyt Ähtärin kaupungin sekä Multian ja Virolahden kuntien kanssa. Siihen on päädytty kuntien vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esimerkiksi Multian kunnalla on VM:n mukaan taseessa kattamatonta alijäämää, joka olisi kuntalain mukaan tullut kattaa viime vuoden loppuun mennessä.

Arviointimenettelyssä valtio ja kunnat selvittävät, pystyykö kunta turvaamaan asukkaidensa lakisääteiset palvelut. Jos kunnan omat toimet talouden tasapainottamiseksi eivät riitä, voidaan aloittaa kuntajakoselvitys.

