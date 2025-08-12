Politiikka
12.8.2025 13:31 ・ Päivitetty: 12.8.2025 13:31
VM: Ähtäri, Multia ja Virolahti arviointimenettelyyn vaikean taloustilanteensa takia
Valtiovarainministeriö (VM) on päättänyt aloittaa arviointimenettelyt Ähtärin kaupungin sekä Multian ja Virolahden kuntien kanssa. Siihen on päädytty kuntien vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.
Esimerkiksi Multian kunnalla on VM:n mukaan taseessa kattamatonta alijäämää, joka olisi kuntalain mukaan tullut kattaa viime vuoden loppuun mennessä.
Arviointimenettelyssä valtio ja kunnat selvittävät, pystyykö kunta turvaamaan asukkaidensa lakisääteiset palvelut. Jos kunnan omat toimet talouden tasapainottamiseksi eivät riitä, voidaan aloittaa kuntajakoselvitys.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.