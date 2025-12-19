Politiikka
19.12.2025 08:57 ・ Päivitetty: 19.12.2025 08:57
VM ei sulje pois lisäsopeutusten tarvetta tällä hallituskaudella
Julkista taloutta pitää sopeuttaa tulevalla hallituskaudella 7-12 miljardilla eurolla, arvioi valtiovarainministeriö. Lisäsopeutusten tarvetta ei voida ministeriön mukaan sulkea pois myöskään tällä hallituskaudella.
Valtiovarainministeriö on arvioinut, miten Suomi noudattaa Euroopan komission suositusta, joka liittyy komission ehdotukseen liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä.
– Vuoden 2026 poikkeama korjaavasta nettomenopolusta voitaneen perustella puolustusmenojen ajoituksen muutoksella. Sen sijaan on epävarmaa, tarvitaanko lisäsopeutuksia vuonna 2027, jotta komissio katsoisi Suomen noudattavan korjaavaa nettomenopolkuaan, EU- ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson sanoo VM:n tiedotteessa.
LISÄKSI valtiovarainministeriö on valmistellut päivitetyn arvion tulevan hallituskauden sopeutustarpeesta finanssipoliittista parlamentaarista ryhmää varten. Laskelmien mukaan julkista taloutta pitää sopeuttaa tällä hallituskaudella 0-1,4 miljardilla eurolla, tulevalla hallituskaudella 7-12 miljardilla eurolla.
– Arvioon sopeutustarpeesta sisältyy epävarmuutta. Tiedot päivittyvät vielä useita kertoja ennen seuraavaa hallituskautta, politiikka-analyysiyksikön päällikkö Seppo Orjasniemi sanoo.
Molemmat arviot pohjautuvat Taloudelliseen katsaukseen, jonka ministeriö julkisti torstaina 18. joulukuuta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.