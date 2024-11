VMP, kiteyttää Tehyn Rytkönen Lohjan kätilöiden tilanteen – ”Jos itse olisin Husin päättäjä, mua hävettäisi ihan helvetisti”

Kätilöt eivät ole karjaa, jota työnantaja ja poliitikot voivat siirrellä tahtomallaan tavalla minne sattuu, hoitajaliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen lataa Lohjan sairaalan kätilöiden tilanteesta. Demokraatti Demokraatti

Hus on päättänyt lopettaa Lohjan synnytysosaston, eivätkä siellä työskentelevät kätilöt tällä hetkellä tiedä tulevista työvuoroistaan tai työskentelypaikastaan. Synnytystoiminta Lohjalla loppuu 29. marraskuuta. Rytkönen, joka on kätilö itsekin, kommentoi asiaa Facebook-päivityksessään.

– Nyt Hus Lohjan sairaalassa nähtävillä oleva tilanne on täysin käsittämätön. Vee äm pee -osastoa, hän kiteyttää.

Ilmaisu VMP on lyhenne toteamukselle ”vittu mitä paskaa”.

Husin yt-neuvottelut ovat päättymässä huomenna perjantaina.

– Erityisesti Lohjan kätilöt ovat luonnollisesti odottaneet, että työnantaja heti ensi viikolla aloittaa keskustelut siitä, mitä se on ajatellut tarjota kullekin kätilölle joulukuun alussa synnytystoiminnan lakatessa Lohjan sairaalassa.

Hus on kuitenkin Rytkösen mukaan päätymässä siihen, että työnantajan päätöksistä kerrotaan vasta torstaina 28. marraskuuta. Lohjan kätilöt saivat tiedon tästä Rytkösen mukaan eilen ja toissapäivänä. Hän muistuttaa, että työvuorolistat on nyt tehty joulukuun 1. päivään saakka ja seuraava lista pitäisi työehtosopimuksen mukaan antaa reilusti ennen Husin ilmoittamaa päivää eli 28. marraskuuta. Lisää aiheesta ”Lohjan synnytystoiminta lakkautetaan liian nopealla aikataululla” – SDP:n aluevaltuustoryhmä vaatii hallitukselta lisärahoitusta Husille

Rytkönen moittii työnantajan ilmoitusta ratkaista joulukuun työvuorolista siten, että listassa on vain aamuvuoroja ilman työntekopaikkamerkintää. Työnantaja ilmoittaisi maanantaina 1. joulukuuta tai tiistaina 2. joulukuuta kullekin työntekijälle, mikä heidän työvuoronsa ja työntekopaikkansa on keskiviikkona 3. joulukuuta.

– Eli työnantaja – omasta mielestään perustellusta syystä – muuttaa listaa kesken sen voimassaolon.

Me emme ole karjaa.

RYTKÖSEN mukaan kätilöiden oma elämä on unohtunut niin Husin johdolta kuin päättäjiltä. Tilanne on Rytkösen mukaan täysin kestämätön ja asettaa kätilöt järkyttävään tilanteeseen:

– He eivät tiedä vielä viikon alussakaan missä ovat loppuviikosta töissä ja monelta. He eivät tiedä, miten vaikkapa lapsen hoito järjestetään ja millä ihmeellä kulkea työpaikalle, jonka sijainti saattaa olla hyvinkin kaukana Lohjan sairaalasta.

– Jos itse olisin Husin päättäjä, mua hävettäisi ihan helvetisti, miten tämä on mennyt. Jos itse olisin Husin johtaja, mua hävettäisi ihan helvetisti, miten tämä on mennyt. Sen sijaan, että nämä tyypit sysäävät vastuuta jollekin muulle, mitä jos he tekisivät tälle asialle jotain?

Rytkösen mukaan viime kädessä vastuu tilanteesta kaatuu poliittiselle päätöksentekijälle eli Husin yhtymähallitukselle.

– He ovat saaneet vallan päättää meidän asioista ja meillä on oikeus vaatia, että poliittisilla päättäjillä on kykyä tajuta päätöstensä seuraukset. Me emme ole karjaa. Te ette voi tehdä meille mitä haluatte. Muistakaa se, Rytkönen kirjoittaa.

TILANTEESTA on kirjoittanut myös Helsingin Sanomat, joka sai asiaan kommentit Husin synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinoselta.

Heinoselta kysyttiin, miten on mahdollista, että synnytysosaston työntekijöille ei ole kerrottu, mihin he sijoittuvat tulevaisuudessa, vaikka osasto lakkautetaan jo kahden viikon kuluttua.

– Tämä on yt-menettelyn alainen asia. Mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista. Kun yt-neuvottelut loppuvat huomenna, sen jälkeen valmistellaan päätöstä. Se vie aikansa. Sitten kun päätös on, päästään toimenpiteisiin, Heinonen vastasi HS:lle.

Heinonen ei osaa arvioida, milloin työntekijät saavat tietää, mihin heidät siirretään. Hänen mukaansa asiasta päättää toimitusjohtaja. Heinonen ei myöskään kommentoi tietoja, joiden mukaan työntekijöille on ilmoitettu, että tulevia työvuoroja voidaan muuttaa yksipuolisesti vuorokauden varoajalla.

HS ei tavoittanut Husin toimitusjohtajaa Matti Bergendahlia kommentoimaan asiaa.