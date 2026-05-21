”Voisitteko kertoa hyvin selkeästi” – Oppositio kuulusteli hallitusta droonitiedottamisesta

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) myönsi, että viime perjantain jälkeen havaittiin, että kansalaiset tarvitsevat huomattavasti enemmän ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteissa toimitaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Työ tämän korjaamiseksi on jo aloitettu. Olemme jo antaneet ohjeita. Ne löytyvät pelastustoimi.fi-sivuilta ja sisäministeriön nettisivuilta, hän sanoi torstain kyselytunnilla eduskunnassa.

Oppositiopuolueet hiillostivat hallitusta siitä, miksi kansalaisten varoitusjärjestelmät ja yhteiskunnan prosessit eivät toimineet odotetulla tavalla drooniuhan hetkellä.

- Voisitteko kertoa hyvin selkeästi, että jos nyt ensi viikolla kävisi niin ikävästi, että Suomen jollekin alueelle eksyisi drooni, millä tavalla suomalainen henkilö saa tiedon siitä, että nyt on vaaratilanne ja kuka ja miten hänelle kertoo, miten pitää toimia sen jälkeen, kysyi esimerkiksi keskustan Markus Lohi.

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa kysyi, voisiko suoraan koteihin jakaa ohjeistusta vaaratilanteiden varalle.

Rantasen mukaan kirjallista materiaalia harkitaan ministeriössä.

UUDELLEMAALLE kohdistui viime viikon perjantaina drooniuhka, josta annettiin myös vaaratiedote. Tieto ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tieto vaaran päättymisestä.

Rantanen viittasi useaan otteeseen Suomessa jo käytössä olevaan monikanavaiseen vaaratiedotejärjestelmään.

- Meidän vaaratiedotteemme menevät 112-sovellukseen, radioon, televisioon, teksti-tv:hen, internetiin. Sen lisäksi meillä on käytössä väestöhälyttimet sekä kaiutinautot kiireelliseen tilanteeseen.

Lisäksi sisäministeriössä valmistellaan uutta, cell broadcast -teknologiaan pohjautuvaa niin sanottua pakotettua viestijärjestelmää, joka tulee kännykkään. 112-sovellukseen tuodaan lisäksi ilmahälytysvaara, ministeri sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi, että ensi viikon maanantaille on kutsuttu laajasti yhteiskunnan toimijoita pyöreän pöydän keskusteluun drooneista.

- Kysymme ja kuuntelemme, mitä kysymyksiä tämä herättää kunta- tai työpaikkatasolla tai työntekijän näkökulmasta. Sen jälkeen olemme vielä parempia tekemään ohjeistuksia ja ratkaisemaan arjen ongelmia, hän sanoi.

Orpon mukaan ensi tiistaina kokoontuu ensimmäisen kerran uusi varautumisen ministerityöryhmä.

Saila Kiuttu/STT