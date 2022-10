Voisivatko Suomi ja Ruotsi mennä eri aikaan Natoon? – yhtä skenaariota Pekka Haavisto ei halunnut edes spekuloida

Suomelle voisi tulla asiassa ratkaisun paikka, mikäli kävisi niin, että Turkki päättäisikin ratifioida Suomen jäsenyyden Ruotsin jäsenyyttä nopeammin. Turkin presidentin kommentit ovat olleet kriittisempiä Ruotsia kuin Suomea kohtaan.

Turkin lisäksi Unkari ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Suomessa ulkopoliittinen johto on pitänyt selkeänä prioriteettina sitä, että Suomi ja Ruotsi käyvät puolustusliittoon yhtä aikaa. Tätä kaikki toivovat. Täysin asiaa ei ole kuitenkaan lyöty sanallisesti lukkoon

On myös painotettu, että asiasta keskusteleminenkin on ennenaikaista, koska tähän saakka 28 Nato-maata ovat ratifoineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyden yhtä aikaa ja lähtökohta on se, että näin tapahtuu jatkossakin Unkarin ja Turkin kohdalla.