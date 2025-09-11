Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.9.2025 08:49 ・ Päivitetty: 11.9.2025 08:49

Von der Leyen jälleen epäluottamusäänestykseen

LEHTIKUVA / AFP / SEBASTIEN BOZON
Ursula von der Leyen piti linjapuheensa Strasbourgissa tiistaina.

EU-parlamentin vasemmistoryhmä on jättänyt epäluottamuslauseen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ryhmä on saanut kerättyä vaadittavat 72 allekirjoitusta. Jos kukaan allekirjoittaneista ei vetäydy hankkeesta, von der Leyenin luottamuksesta äänestetään todennäköisesti lokakuussa.

EPÄLUOTTAMUSLAUSEEN taustalla on muun muassa EU-komission Gaza-politiikka ja kauppasopimukset. Lisäksi vasemmisto kritisoi von der Leyenia tavasta, jolla Mercosur-kauppasopimuksen ratifiointia on ajettu eteenpäin nopeutettua kiertotietä pitkin. Myös Yhdysvaltojen kanssa saatu tullisopu saa kritiikkiä.

Tämä tarkoittaa, että von der Leyen joutuu jo toiseen epäluottamusäänestykseen. Viimeksi hänen luottamuksestaan äänestettiin heinäkuussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Niina Malm

Mielipiteet
11.9.2025
Elokuva-alan leikkaus perustuu väärinkäsitykseen ja se vahingoittaisi ennennäkemättömällä tavalla
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
10.9.2025
Veroale vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta eri tavalla kuin luulit
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
10.9.2025
Arvio: Édouard Louis väittää, että hyvyys on myös kotiväkivaltaan toistuvasti syyllistyvien miesten luonnollinen tila
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU