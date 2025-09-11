Politiikka
11.9.2025 08:49 ・ Päivitetty: 11.9.2025 08:49
Von der Leyen jälleen epäluottamusäänestykseen
EU-parlamentin vasemmistoryhmä on jättänyt epäluottamuslauseen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenista.
Ryhmä on saanut kerättyä vaadittavat 72 allekirjoitusta. Jos kukaan allekirjoittaneista ei vetäydy hankkeesta, von der Leyenin luottamuksesta äänestetään todennäköisesti lokakuussa.
EPÄLUOTTAMUSLAUSEEN taustalla on muun muassa EU-komission Gaza-politiikka ja kauppasopimukset. Lisäksi vasemmisto kritisoi von der Leyenia tavasta, jolla Mercosur-kauppasopimuksen ratifiointia on ajettu eteenpäin nopeutettua kiertotietä pitkin. Myös Yhdysvaltojen kanssa saatu tullisopu saa kritiikkiä.
Tämä tarkoittaa, että von der Leyen joutuu jo toiseen epäluottamusäänestykseen. Viimeksi hänen luottamuksestaan äänestettiin heinäkuussa.
