23.1.2026 15:40 ・ Päivitetty: 23.1.2026 15:40
Von der Leyen: Mercosur halutaan voimaan mahdollisimman pian
EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU-maiden johtajien keskuudessa on halua saada hyödynnettyä Mercosur-vapaakauppasopimusta mahdollisimman pian.
Von der Leyen kertoi asiasta EU:n epävirallisen huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perjantain vastaisena yönä.
Päätös väliaikaisesta soveltamisesta voitaisiin tehdä, kun Mercosur-sopimuksen piiriin kuuluvista Etelä-Amerikan valtioista yksi tai useampi saa omasta puolestaan sopimuksen ratifioitua.
EUROPARLAMENTTI päätti keskiviikkona viedä sopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Tuomioistuimen on tarkoitus arvioida sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.
EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen kauppasopimus loisi voimaantullessaan yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.
