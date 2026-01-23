Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

23.1.2026 15:40 ・ Päivitetty: 23.1.2026 15:40

Von der Leyen: Mercosur halutaan voimaan mahdollisimman pian

LEHTIKUVA / AFP / FREDERICK FLORIN
Ursula von der Leyen Strasbourgissa 21. tammikuuta.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU-maiden johtajien keskuudessa on halua saada hyödynnettyä Mercosur-vapaakauppasopimusta mahdollisimman pian.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Von der Leyen kertoi asiasta EU:n epävirallisen huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perjantain vastaisena yönä.

Päätös väliaikaisesta soveltamisesta voitaisiin tehdä, kun Mercosur-sopimuksen piiriin kuuluvista Etelä-Amerikan valtioista yksi tai useampi saa omasta puolestaan sopimuksen ratifioitua.

EUROPARLAMENTTI päätti keskiviikkona viedä sopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Tuomioistuimen on tarkoitus arvioida sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.

EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen kauppasopimus loisi voimaantullessaan yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.

