Kotimaa
29.8.2025 17:06 ・ Päivitetty: 29.8.2025 17:13
Von der Leyen Suomessa: Putin pitää patistaa rauhanneuvotteluihin
Suomessa vieraileva Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tuomitsevat Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainassa. Orpon mukaan Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ei voi luottaa.
Johtajien tapaamisessa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa von der Leyen korosti, että nyt on tärkeää lisätä painetta Venäjää kohtaan ja saada Putin neuvottelupöytään.
Sekä Orpo että von der Leyen korostivat Suomen Venäjän-vastaisen rajan merkitystä myös Euroopan unionin rajana.
Von der Leyen vierailee Suomessa tutustumassa EU:n etulinjan maan turvallisuushaasteisiin.
